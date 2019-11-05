Армия и оружие
РБКNYT сообщила о схожем характере ранений у бойцов в Ливии и в Донбассе
Ливийские врачи обнаружили у некоторых участников многолетнего вооруженного конфликта в стране ранения, схожие, с теми, которые встречались у раненных в Донбассе. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники в европейских службах безопасности.
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Компания Aston Martin представила супербайк AMB 001, ставший первым мотоциклом в истории британской марки.
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WADA предъявило обвинения в допинге еще 47 россиянам
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Интересно, что в описании к снимку Оксана призналась, что они с мужем сами не ожидали, что она забеременеет в четвёртый раз.
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Актер Евгений Миронов обвинил Ленина в русофобии
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Армия и оружие
Сирийская армия заняла нефтяное месторождение на северо-востоке страны
Сирийская правительственная армия впервые за несколько лет заняла нефтяное месторождение в окрестностях города Румейлан на северо-востоке республики, передает радиостанция Sham FM.
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Неймар возобновил тренировки после травмы бедра
Форвард «ПСЖ» Неймар возобновил тренировки, информирует официальный сайт клуба. Футболист успешно прошел восстановление после травмы бедра.
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Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Эксперты «Авто.ру» назвали основные способы, как выяснить реальный пробег автомобиля.
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Песков не стал комментировать данные о возможном обмене Буркова
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о возможности обмена осужденной в РФ на 7,5 лет за контрабанду наркотиков израильтянки Наамы Иссахар на задержанного в Израиле россиянина Алексея Буркова.
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Больше 13 тысяч человек пролечились в областном онкодиспансере
За 9 месяцев 2019 года в областном онкодиспансере лечение прошли больше 13 тысяч человек.
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Xiaomi презентовала смарт-часы Mi Watch
Китайская корпорация Xiaomi презентовала умные часы из серии Mi Watch.
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Армия и оружие
Зеленский решил создать военную полицию
«В структуре Минобороны должен быть создан современный эффективный правоохранительный орган — военная полиция», — сказал Зеленский на встрече с руководством Верховного Совета и правительством.
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Звонок Путину помог исполнить последнее желание онкобольной россиянки
Аргументы и Факты 15:18
Экономика
СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами
Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
РИА Новости 01:01
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отказалась петь на Новый год за 21 миллион рублей
Алла Пугачева даже за более чем внушительную сумму в 21 миллион рублей отказывается выступать на Новый год.
Дни24 11:24
Армия и оружие
В ДНР констатировали срыв отвода сил у Петровского в Донбассе
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Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты
Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.
РБК 02:00
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СК опубликовал видео нападения на детсад в Нарьян-Маре
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Политика
В Госдепе назвали «Северный поток — 2» угрозой приоритетам США
В Госдепартаменте США заявили, что газопровод «Северный поток — 2» ставит под угрозу приоритеты Вашингтона касательно энергетической безопасности стран Европы.
RT на русском 14:32
Политика
Украина заявила о готовности прекратить транзит газа с Россией
Глава Министерства энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что Украина готова к остановке транспортировки газа с Россией.
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Культура
Путин поприветствовал участников выставки «Память поколений»
Президент РФ Владимир Путин передал приветственное послание гостям и участникам выставки "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве".
Life.ru вчера в 04:04
Политика
Варшава увидела угрозу в интеграции России и Белоруссии
Глава МИД Польши Яцек Чапутович назвал сближение России и Белоруссии угрозой для существующего баланса сил в Европе.
Известия 15:02
Космос
NASA: изменение климата происходит из-за смещения орбиты Земли
Еще в 1958 году NASA провели исследование воздействия изменения орбиты Земли и её оси на климат планеты.
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Пришлось японцам для расширения охвата мирового рынка в Ninja Gaiden Black добавить низкий уровень сложности, который назывался Ninja dog - ниндзя-пёс.
Gmbox.ru 10:28
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Ксения Собчак поцеловала в губы Филиппа Янковского
Знаменитость на съемочной площадке поцеловала в губы Филиппа Янковского, причем съемки этой сцены длились 12 часов.
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