Ливийские врачи обнаружили у некоторых участников многолетнего вооруженного конфликта в стране ранения, схожие, с теми, которые встречались у раненных в Донбассе. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники в европейских службах безопасности.

NYT сообщила о схожем характере ранений у бойцов в Ливии и в Донбассе

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