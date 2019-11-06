Ливийские врачи обнаружили у некоторых участников многолетнего вооруженного конфликта в стране ранения, схожие, с теми, которые встречались у раненных в Донбассе. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники в европейских службах безопасности.

NYT сообщила о схожем характере ранений у бойцов в Ливии и в Донбассе

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