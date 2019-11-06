Армия и оружие
РБКNYT сообщила о схожем характере ранений у бойцов в Ливии и в Донбассе
Ливийские врачи обнаружили у некоторых участников многолетнего вооруженного конфликта в стране ранения, схожие, с теми, которые встречались у раненных в Донбассе. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники в европейских службах безопасности.
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Космос
На МКС отправят 12 бутылок французского вина
66.ru вчера в 07:40
Политика
Иран может перейти к дальнейшему сокращению своих обязательств по СВПД
Впоследствии власти в Тегеране 7 июля заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим.
РИА Новости вчера в 16:22
Игры
Так почему в Star Wars Jedi: Fallen Order нет отрубания конечностей штурмовиков?
Одним из главных, если не единственным, разочарований Star Wars Jedi: Fallen Order остаётся отсутствие отрубания конечностей у штурмовиков — на них остаются следы от светового меча, однако даже при прохождении «лезвия» тело остаётся целым.
Игромания.ру 09:39
Здоровье
Рождаемость в Алтайском крае сокращается с каждым годом
Убыль населения в Алтайском крае за девять месяцев 2019 года превысила негативные показатели предыдущего за счет сокращения рождаемости, сообщает 5 ноября Политсиб.ру со ссылкой на данные Алтакрайстата.
Красная весна 10:00
Армия и оружие
СМИ сообщили о забрасывании камнями патруля Турции и России в Сирии
Жители деревень местности Кобани (Айн-эль-Араб) забросали машины совместного российско-турецкого патрулирования камнями и обувью, сообщает North Press Agency.
РБК 17:31
Авто
Кто встанет у руля нового автогиганта
Таварес станет гендиректором новой компании, его коллега из FCA Джон Элкан возглавит совет директоров – в нем будет по пять представителей от каждой компании и одиннадцатым – сам Таварес.
Ведомости 15:49
Наука
Найдена связь между верой в демонов и инфекционными заболеваниями
Международная группа учёных провела исследование и заявила, что суеверия и вера в существование злых духов более распространены в обществах, в которых выше вероятность подхватить инфекционное заболевание.
Ferra 03 ноября в 06:12
Политика
Путин раскритиковал министра высшего образования
Российский лидер Владимир Путин во время заседания Совета по русскому языку в Кремле раскритиковал работу министра науки и высшего образования России Михаила Котюкова за то, что ведомство основывается на статистических данных и не понимает, что происходит на земле.
RT на русском 10:28
Хоккей
Бурдасов назначен капитаном сборной России на первый этап Евротура
Первый этап Евротура пройдет в Финляндии, а одна игра состоится в Чехии.
Sport24.ru 08:57
Экономика
ООН: пошлины США на товары КНР нанесли ущерб обеим странам
Конференция ООН по торговле и развитию считает, что дополнительные тарифы на товары из Китая принесли материальные убытки экономикам обеих стран.
ГЛАС.RU 13:03
Политика
«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
РИА Новости 08:03
Футбол
«Динамо» Загреб — «Шахтер» Донецк: решающая битва
Представляем прогноз на матч группового этапа Лиги Европы, в котором 6 ноября «Динамо» из Загреба принимает донецкий «Шахтер».
Все про Спорт ру 12:57
Кино
Россияне увидят «Темные начала» 5 ноября
«Темные начала» – долгожданная сериальная экранизация богоборческого фэнтези Филипа Пулмана о приключениях подростка-сироты Лиры Белаквы в мире альтернативной Англии, где частица души человека персонифицирована в виде животного – деймона.
Профиль вчера в 07:22
Общество
В России запретят продавать смартфоны без российского ПО
Законопроект, который запрещает продажу компьютеров и смартфонов без российского программного обеспечения, прошел первое чтение в Думе, сообщает агентство РИА Новости.
Вести.Ru 08:12
Политика
Песков прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2»
«Согласования Дании ждали долго, оно было очень важным, но не жизненно важным для проекта», — цитирует Интерфакс Пескова.
RT на русском 03 ноября в 11:10
Политика
Путин: пещерные русофобы объявили войну русскому языку
"Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты", — заявил глава государства, выступая на заседании Совета по русскому языку.
Вести.Ru 08:30
Технологии
Microsoft представила обновленный логотип браузера Edge
Актуальные Новости 03 ноября в 03:01
Гаджеты
Adobe представила камеру с эффектами фотошопа
Adobe уже сделал коллаборацию с американской певицей Билли Айлиш.
Sostav.ru 09:45
Гаджеты
Раскрыта стоимость новых телевизоров Xiaomi Mi Tv 5 Pro
Актуальные Новости 07:45
Происшествия
В Москве убит глава центра «Э» Ингушетии
Хакасия-Информ 02 ноября в 22:13
Кино
Съемки третьей части «Фантастических тварей» вновь перенесли
По сюжету нового фильма герои окажутся в Рио-де-Жанейро. Съемки третьей части "Фантастических тварей" вновь перенесли.
Piter.tv 05:08
Происшествия
В Петербурге по делу о контрабанде антиквариата задержали таможенников
В Санкт-Петербурге задержали несколько высокопоставленных таможенников по подозрению в получении взяток, говорится в сообщении Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета.
РБК 09:34
Экономика
«Траст» и «Открытие» договорились с «Сафмаром»
Банк «Траст», банк «Открытие» и группа «Сафмар» Михаила Гуцериева подписали соглашение об урегулировании споров.
Коммерсантъ 09:39
Футбол
«Зенит» проиграл дома «Лейпцигу»
Вести.Ru 14:51
Общество
Куратор «мусорной реформы» зарабатывает около миллиона рублей в месяц
Генеральный директор «Российского экологического оператора» (РЭО), который призван курировать ход мусорной реформы, Денис Буцаев рассказал РБК о размере своей месячной зарплаты.
Солидарность 03:09
Общество
«Аэрофлот» вводит топливный сбор для рейсов на Дальний Восток
«Аэрофлот» вводит топливный сбор на рейсах между Москвой и городами Дальнего Востока, сообщается на сайте авиакомпании.
Коммерсантъ 07:40
Культура
Московские компании представят десятки новых работ на открывающемся Американском кинорынке
По словам Ильичева, компании, которые будут представлять Москву на Американском кинорынке, отобраны конкурсной комиссией в составе экспертов МЭЦ, Московской торгово-промышленной палаты, Департамента культуры столицы, а также руководителей отраслевых ассоциаций и фондов, представителей общественных объединений, кинофестиваля "Кинотавр".
ТАСС 18:14