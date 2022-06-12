Западные правительства должны снабдить Киев ядерным вооружением для укрепления оборонных возможностей страны, заявил экс-министр иностранных дел Польши и действующий депутат Европарламента Радослав Сикорский в эфире телеканала "Эспрессо ТВ".
Бывший госсекретарь и экс-советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер выразил мнение, что после завершения спецоперации нужно «найти место» не только для Украины, но и для России.
Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам на 1 п.п. Минимальная ставка по кредиту теперь составляет 14,9%. Банк также опустил максимальную ставку по рублевым вкладам до 8%. Новые ставки действуют с 12 июня.
«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе населенного пункта Чортков Тернопольской области уничтожен крупный склад поставленных киевскому режиму из США и европейских стран противотанковых ракетных комплексов, переносных зенитных ракетных комплексов и артиллерийских снарядов к системам вооружения», — заявил он.