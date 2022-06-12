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NYT: страны БРИКС, Израиль и Пакистан отказываются вступить в коалицию США против России

Многие страны Азии, Африки и Южной Америки сохраняют отношения с Россией и сопротивляются призывам США присоединиться к коалиции против Москвы, пишут
 обозреватели Лара Джейкс и Эдвард Вонг в статье для газеты New York Times.
РИА Новости
Публицисты отметили, что Китай осудил попытки Вашингтона расширить коалицию, в которую помимо стран Европы входят Канада, Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия.
РИА Новости
"Американские чиновники признают трудности, связанные с попытками убедить другие страны привести свои интересы в соответствие со стремлением США и Европы изолировать Россию", — пишут Джейкс и Вонг.
РИА Новости
«Уганда, Пакистан и Вьетнам обвинили возглавляемую США коалицию против России в сведении на нет любой возможности мирных переговоров из-за военной помощи Украине», – говорится в материале.
Взгляд.ру

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NYT: страны БРИКС отказываются вступить в коалицию США против России
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