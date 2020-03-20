с чего всё началось

Россия приспособилась переживать кризисы с того времени, когда шесть лет назад санкции Соединенных Штатов и Европейского союза запретили западным банкам выдавать кредиты российским компаниям, что привело к истощению финансирования нефтяной и банковской отраслей страны, пишет американское издание The New York Times.

NYT указала на готовность России к экономическому кризису

Политика На Украине анонсировали жесткие ограничения из-за коронавируса Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков анонсировал введение жестких ограничительных мер в связи с распространением коронавируса в стране.

Армия и оружие Российские «Черные дыры» остались «голыми» перед врагом По мнению Климова, новые российские буи из-за своих размеров и массы не могут развертываться с субмарин проекта «Варшавянка» (прозванных на Западе из-за своей малошумности «Черной дырой»), что оставляет последние «голыми» против вражеской авиации.

Политика Правительство поможет безработным при открытии своего дела Премьер Мишустин заявил о готовности правительства помочь безработным открыть свое дело в рамках мер по влиянию коронавируса на экономику, сообщает ТАСС.

Авто Kia представил новый Kia Sorento Компания KIA поделилась новыми подробностями европейской версии нового автомобиля KIA Sorento. По умолчанию новый Sorento переднеприводный.

Культура «Русские сезоны» запускают онлайн-агрегатор культурных событий Международный культурный проект «Русские сезоны» Минкультуры РФ откроет онлайн-сервис Stay home with Russian Seasons для российских и иностранных поклонников русской культуры.

Общество Онищенко оценил действия инфекциониста, скрывшей поездку в Испанию Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал действия главного инфекциониста Ставрополья Ирины Санниковой, скрывшей от руководства посещение Испании.

Общество Италия превзошла Китай по числу жертв коронавируса Число жертв коронавируса COVID-19 в Италии - 3405 - превысило число жертв в Китае - 3245 человек, передает итальянский информационный портал ANSA.

Авто Volkswagen превратил классический T1 в электромобиль Отделение Volkswagen Commercial Vehicles представило концепт e-Bulli: классический вэн T1 1966 года с электрической силовой установкой.

Общество WSJ узнала о планах США создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией Чиновники из Министерства энергетики США убеждают администрацию президента Дональда Трампа создать альянс с Саудовской Аравией для регулирования цен на нефть, сообщает The Wall Street Journal.

Общество В Киеве вводят жёсткий карантин Кличко предупредил, что жителей столицы ожидают более жёсткие меры, которые будут предприняты на основании рекомендаций и опыта его коллег и врачей.

Общество Японский диетолог восхитилась русской колбасой Как отметила диетолог, если завернуть кусочки "русской колбасы" и сыра в пельменное тесто и запечь в духовке, то получится весьма необычная закуска.

Политика Поляки предлагают присоединить к стране Калининградскую область В комментариях к публикации некоторые читатели предложили провести референдум и узнать у жителей российского региона, не хотят ли они войти в состав Польши.