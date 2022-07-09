Судно «Норбьерн» с критически важными грузами для работников треста «Арктикуголь» и Генконсульства России прибыло в российский поселок Баренцбург на архипелаге Шпицберген вечером 8 июля, сообщил в Telegram МИД России.
Некоторые результаты выглядят так: В 55 случаях лидером была Clear Linux, в 19 случаях — Ubuntu 22.04 LTS, на третьем месте оказалась Windows 11 (16 результатов), а 13 побед досталось Ubuntu 22.04 LTS с ядром Linux 5.18.
Власти Германии нашли в Норвегии производителя, который может поставить дополнительное количество боеприпасов для зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, которые планируется отправить Украине в качестве военной помощи.