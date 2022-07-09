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NYT усомнилась в способности США и союзников продолжать оказывать поддержку Украине

Американские власти вынуждены признать, что однажды ресурсы для военной помощи Украине закончатся.
Ореанда-Новости
Как пишет газета, «официальные лица и аналитики говорят, что на фоне нарастания усталости от войны по обе стороны Атлантики сохранять прежний уровень материальной поддержки будет сложно».
Lenta.ru
Чиновники признают, что рано или поздно американские и европейские запасы оружия начнут иссякать.
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Издание отмечает, что военная помощь Украине, которую одобрил Конгресс США, по некоторым оценкам, продлится как минимум до второго квартала 2023 года.
Lenta.ru

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