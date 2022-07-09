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NYT усомнилась в способности США и союзников продолжать поддерживать Украину

Несмотря на обещания западных политиков продолжать поддержку Украины, ресурсы США и союзников начинают истощаться, заявили аналитики New York Times
 Питер Бэйкер и Дэвид Сангер.
Ямал-Медиа
Как пишет газета, «официальные лица и аналитики говорят, что на фоне нарастания усталости от войны по обе стороны Атлантики сохранять прежний уровень материальной поддержки будет сложно».
Lenta.ru
Издание отмечает, что военная помощь Украине, которую одобрил Конгресс США, по некоторым оценкам, продлится как минимум до второго квартала 2023 года.
Lenta.ru
Вашингтон уже выделил Киеву помощь на 54 миллиарда долларов.
Российская газета

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