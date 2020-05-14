Ранее в The New York Times и Financial Times появились материалы, утверждающие, что реальная статистика по коронавирусу в России может превышать официальные данные. Россия назвала статьи фейками, основанными на непроверенных данных.

NYT уверена в достоверности материала о коронавирусе в России

Политика На Украине раскрыли новый обман МВФ Ранее пресс-секретарь фонда Джерри Райс заявил, что МВФ в настоящий момент обсуждает с Украиной новую программу кредитования на полтора года для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. 3

Общество Российским выпускникам разрешат выбрать количество предметов ЕГЭ Москва, 14 мая 2020, 08:17 — REGNUM В России в 2020 году выпускники школ смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в выбранное ими высшее учебное заведение. 1K

Общество В России могут пойти по «военному пути» вакцинации от коронавируса Москва, 14 мая 2020, 08:10 — REGNUM «Военный путь» вакцинации от коронавируса в России назвал возможным 13 мая академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников в интервью «Парламентской газете». 855

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 1,3K

Экономика Путин заявил о сокращении доходов бюджета На совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок президент отметил, что ситуация для бюджета непростая, учитывая падение цен на традиционные экспортные товары: нефть и другие энергоносители, в связи с чем доходы существенно сократились. 45

Шоу-бизнес Лобода показала подтянутую фигуру На снимке артистка одета в белье популярного бренда, демонстрируя подтянутый пресс и тонкую талию. 8

Экономика Нацбанк Украины пригрозил «дочке» Сбербанка Национальный банк Украины грозит применить меры против дочерней организации Сбербанка за смену руководства без согласования. 373

Шоу-бизнес Эмин Агаларов разводится с женой Сегодня певец Эмин в Инстаграме сообщил своим поклонникам о расставании с женой Алёной. 74

Экономика Каждый десятый дом в России рискует остаться неподготовленным к зиме Каждый десятый дом в России может не подготовиться к новому отопительному сезону из-за того, что предприятиям ЖКХ не достает свыше 70 млрд рублей. 2

Общество В регионы РФ должны поступить более 6,7 тысячи аппаратов ИВЛ «Авента-М» Контракт был заключен 15 апреля, его общая цена составила 7,5 млрд руб. Фиксированная цена одного аппарата ИВЛ равна 1,1 млн руб. 6711 единиц данного оборудования должно поступить в регионы страны. 1

Политика Козак раскрыл детали переговоров в Берлине Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно. 498

Энергетика Мировые цены на нефть растут на торгах Мировые цены на нефть повышаются во время торгов в четверг, 14 мая.

Здоровье Названо уникальное свойство коронавируса Коронавирус обладает свойством поражать различные органы и ткани, что делает заболевание, вызываемое вирусом, уникальным. 7

Экономика В России построят 25 заводов для утилизации отходов Москва, 14 мая 2020, 08:50 — REGNUM Проект на сумму 600 млрд рублей по строительству в России 25 заводов, предназначенных для энергоутилизации коммунальных отходов, договорились реализовать госкорпорации Росатом, Ростех и ВЭБ.РФ. 49