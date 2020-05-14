Коронавирус

Газета.RuГазета.RuNYT уверена в достоверности материала о коронавирусе в России

Ранее в The New York Times и Financial Times появились материалы, утверждающие, что реальная статистика по коронавирусу в России может превышать официальные данные. Россия назвала статьи фейками, основанными на непроверенных данных.
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The New York Times настаивает на достоверности публикации о заниженной статистике смертности от коронавируса в России

Эхо Москвы01:09

NYT настаивает на достоверности материала о коронавирусе в России

РИА Новостивчера в 21:38

NYT уверена в точности своих данных по смертности от COVID-19 в РФ

Интерфаксвчера в 17:44

NYT настаивает на правдивости публикации о смертности из-за коронавируса в России

ТАССвчера в 20:45

В NYT уверены в точности информации в статье о коронавирусе в России

RT на русскомвчера в 19:27

The New York Times отказалась опровергать свои материалы о COVID-19 в РФ

Известиявчера в 19:09

NYT заявила о подлинности данных в статье о смертности от COVID в России

РБКвчера в 21:25
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Шоу-бизнес

Валерий Сюткин рассказал о выживании звезд во время коронавируса

Pravda.Ru вчера в 07:12
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Политика

На Украине раскрыли новый обман МВФ

Ранее пресс-секретарь фонда Джерри Райс заявил, что МВФ в настоящий момент обсуждает с Украиной новую программу кредитования на полтора года для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 21:06
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Общество

Госдума приняла закон о реформе ОСАГО

Государственная дума приняла в третьем чтении закон об индивидуализации тарифов ОСАГО.
Коммерсантъ вчера в 09:27
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Общество

Российским выпускникам разрешат выбрать количество предметов ЕГЭ

Москва, 14 мая 2020, 08:17 — REGNUM В России в 2020 году выпускники школ смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в выбранное ими высшее учебное заведение.
REGNUM 01:17
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Общество

В России могут пойти по «военному пути» вакцинации от коронавируса

Москва, 14 мая 2020, 08:10 — REGNUM «Военный путь» вакцинации от коронавируса в России назвал возможным 13 мая академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников в интервью «Парламентской газете».
REGNUM 01:10
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Общество

Россиян предупредили о разрушительных природных катаклизмах

Газета.Ru 12 мая в 20:34
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Кино

Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян на самоизоляции

Экономика сегодня вчера в 02:26
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Экономика

Эксперты сообщили о падении средней суммы ипотечного кредита в апреле

Средний размер ипотечного кредита в России в апреле снизился почти на 10% по сравнению с показателями предыдущего месяца.
RT на русском 00:01
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Общество

В России задумали давать вид на жительство за покупку недвижимости

В России задумали выдавать иностранным предпринимателями вид на жительство (ВНЖ) после покупки ими недвижимости.
Lenta.ru вчера в 22:47
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Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
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Экономика

Путин заявил о сокращении доходов бюджета

На совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок президент отметил, что ситуация для бюджета непростая, учитывая падение цен на традиционные экспортные товары: нефть и другие энергоносители, в связи с чем доходы существенно сократились.
РИА Новости вчера в 07:22
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Шоу-бизнес

Лобода показала подтянутую фигуру

На снимке артистка одета в белье популярного бренда, демонстрируя подтянутый пресс и тонкую талию.
WomanHit.ru вчера в 09:56
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Общество

Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети

РИА Новости вчера в 06:48
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Экономика

Нацбанк Украины пригрозил «дочке» Сбербанка

Национальный банк Украины грозит применить меры против дочерней организации Сбербанка за смену руководства без согласования.
NewInform 12 мая в 11:59
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Общество

Авиакомпания «Победа» объявила о возобновлении полетов с 1 июня

Авиакомпания "Победа" решила возобновить полеты с 1 июня. Лоукостер планирует действовать поэтапно.
Деловое.ТВ вчера в 05:23
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Шоу-бизнес

Эмин Агаларов разводится с женой

Сегодня певец Эмин в Инстаграме сообщил своим поклонникам о расставании с женой Алёной.
Paparazzi.ru вчера в 13:20
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Экономика

Каждый десятый дом в России рискует остаться неподготовленным к зиме

Каждый десятый дом в России может не подготовиться к новому отопительному сезону из-за того, что предприятиям ЖКХ не достает свыше 70 млрд рублей.
Известия вчера в 16:30
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Кино

Дмитрий Певцов поблагодарил тех, кто пожелал ему мучительной смерти

StarHit.ru 12 мая в 05:00
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Армия и оружие

Высокоскоростной вертолёт SB-1 Defiant: в США показали видео разворота и манёвров

Напомним, что первый полет прототипа высокоскоростного вертолета Sikorsky-Boeing SB-1 Defiant состоялся 21 марта 2019 года.
Военное обозрение вчера в 10:20
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Культура

Okko покажет онлайн-премьеру спектакля «Фрекен Жюли» Театра Наций

14 мая на платформе онлайн-кинотеатра Okko состоится показ онлайн-спектакля Театра Наций «Фрекен Жюли» с участием Чулпан Хаматовой, Евгения Миронова и Юлии Пересильд.
SIA.ru вчера в 10:09
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Общество

В регионы РФ должны поступить более 6,7 тысячи аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Контракт был заключен 15 апреля, его общая цена составила 7,5 млрд руб. Фиксированная цена одного аппарата ИВЛ равна 1,1 млн руб. 6711 единиц данного оборудования должно поступить в регионы страны.
Газета.Ru 01:18
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Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
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Энергетика

Мировые цены на нефть растут на торгах

Мировые цены на нефть повышаются во время торгов в четверг, 14 мая.
Газета.Ru 01:40
Общество

Путин: семьи с детьми от 3 до 16 лет получат по 10 000 рублей

Газета.Ru 11 мая в 10:03
Здоровье

Названо уникальное свойство коронавируса

Коронавирус обладает свойством поражать различные органы и ткани, что делает заболевание, вызываемое вирусом, уникальным.
Lenta.ru вчера в 20:25
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Происшествия

На унижавшую детей сотрудницу уфимского приюта завели уголовное дело

Вести.Ru вчера в 15:17
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Космос

Найдена сестра Земли в зоне обитаемости своей звезды

Популярная механика 12 мая в 09:53
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Происшествия

В Ставрополье вылечившаяся от коронавируса женщина покончила с собой

Пожилая женщина, излечившаяся от коронавируса, покончила с собой в одной из больниц Ставропольского края.
РБК вчера в 18:31
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Экономика

В России построят 25 заводов для утилизации отходов

Москва, 14 мая 2020, 08:50 — REGNUM Проект на сумму 600 млрд рублей по строительству в России 25 заводов, предназначенных для энергоутилизации коммунальных отходов, договорились реализовать госкорпорации Росатом, Ростех и ВЭБ.РФ.
REGNUM 01:50
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Общество

Большинство в России назвало самоизоляцию неподходящей для учёбы детей

Другие опасения родителей связаны с тем, что их дети не смогут поступить в желаемое учебное заведение (28%), столкнутся с переносом выпускных экзаменов (22%), не смогут найти работу после выпуска завершения учёбы (21%).
REGNUM 00:49
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