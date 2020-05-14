с чего всё началось

Ранее в The New York Times и Financial Times появились материалы, утверждающие, что реальная статистика по коронавирусу в России может превышать официальные данные. Россия назвала статьи фейками, основанными на непроверенных данных.

NYT уверена в достоверности материала о коронавирусе в России

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