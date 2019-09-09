Политика

Газета.RuГазета.RuNYT узнал о второй попытке США вывезти своего агента из России

США в 2016 году предпринимали еще одну попытку вывезти своего агента из России, пишет The New York Times. ЦРУ пыталось вывезти своего агента из РФ, однако тот отказался по семейным обстоятельствам.
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Завербованный в России агент, которого, по данным CNN, американские спецслужбы вывезли из страны в 2017 году, был одним из наиболее ценных активов ЦРУ — он помог в расследовании вмешательства в выборы и взлома Национального комитета Демократической партии, пишет The New York Times
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