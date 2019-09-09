с чего всё началось

США в 2016 году предпринимали еще одну попытку вывезти своего агента из России, пишет The New York Times. ЦРУ пыталось вывезти своего агента из РФ, однако тот отказался по семейным обстоятельствам.

NYT узнал о второй попытке США вывезти своего агента из России

Общество Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.

Здоровье Онкологи узнали о распространенном у молодежи виде рака Онкологи из Немецкого центра исследования рака в Германии рассказали о самом распространенном виде рака среди молодежи.

Политика Путин уволил почти 30 генералов и полковников Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.

Экономика Минпромторг предложил повысить утилизационный сбор на автомобили Министерство промышленности и торговли направило в правительство России предложение о повышении ставки утилизационного сбора на автомобили с 1 января.

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Киберспорт Баг или фича? Игроки обнаружили в Gears 5 вид от первого лица Подписчики Xbox Game Pass Ultimate играют в Gears 5 уже несколько дней и обнаружили довольно интересный баг, который даёт представление о том, как смотрелся бы проект, будь он шутером не от третьего, а от первого лица.

Происшествия Сторонники Навального сообщили об обысках в Самаре, Уфе и Перми Утром 9 сентября начались обыски в штабах Алексея Навального в Самаре, Уфе и Перми, сообщил в твиттере глава федерального штаба политика Леонид Волков.

Общество Роскачество назвало продукты, которые нельзя мыть Что касается мытья мяса, то патогенные бактерии в процессе не погибают, а вместе с каплями воды распространяются по кухне.

Происшествия В Сочи при пожаре в частном доме погибла девушка Сотрудники следственного отдела по Адлерскому району Сочи СУ СК по Кубани начали проверку обстоятельств пожара в частном доме, где было обнаружено тело девушки.

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Авто BMW представила новый концепт-кар BMW 4-Series Coupe Компания BMW представила на автосалоне во Франкфурте новый концепт-кар BMW Concept 4-Series Coupe.

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Политика Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25% Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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Финансы Чистый государственный долг России стал отрицательным У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

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Экономика Росстат: Авиабилеты в России подорожали на четверть Цены на авиабилеты в России с января по август этого года подорожали на 24 процента.

Происшествия В Магнитогорске фирму оштрафовали на полмиллиона за взятку чиновнику В Магнитогорске (Челябинская область) компания «Экстремал» заплатит 500 тыс. рублей штрафа за дачу взятки муниципальному чиновнику.