Политика
ИнтерфаксNYT узнала о докладе разведки США о помощи РФ в переизбрании Трампа
Официальные представители американской разведки на прошлой неделе предупредили законодателей в Конгрессе США о том, что Россия уже начала вмешательство в президентские выборы 2020 года, чтобы помочь переизбраться на второй срок действующему президенту Дональду Трампу, сообщает The New York Times со ссылкой на пять осведомленных источников.
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Армия и оружие
В Сирии пытались сбить российский Су-24
Экономика
Число брошенных РЖД поездов достигло максимума
В 2014-2018 годах количество брошенных поездов на сети ОАО РЖД не превышало 666 в сутки, а в 2019-м оно достигло 1246, сообщает «Коммерсантъ».
Общество
Падение метеорита в Карелии попало на видео
В Сегежском районе Карелии камера компании "Ситилинк" запечатлела падение метеорита.
Энергетика
Беларусь купила два танкера российской нефти через трейдеров
Беларусь закупила партию российской нефти через трейдеров, сообщили в пресс-службе концерна «Белнефтехим».
Экономика
Лукашенко: Путин предложил компенсировать Белоруссии $300 млн
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели переговоры по телефону по поводу энергоресурсов, сообщил господин Лукашенко.
Общество
Собрано 160 млн рублей на лечение девочки из Екатеринбурга
Лекарств, зарегистрированных в России, для лечения всех типов СМА, не существует, однако в США производят препарат «Золгенсма», один укол которого стоит около 160 млн рублей, но может спасти жизнь ребенку.
Происшествия
Российских моряков приговорили почти к 400 годам тюрьмы в Греции
Греческий суд вынес приговор двум российским морякам, которые были задержаны осенью 2019 года по обвинению в организации незаконной миграции.
Политика
Аваков нашел причины протестов против размещения на карантин украинцев из Уханя
Глава МВД Украины Арсен Аваков считает, что к протестам в Новых Санжарах против размещения на карантин эвакуированных из Уханя людей могут быть причастны определенные политические силы.
Политика
Экс-министра обороны Украины могут приговорить к 9 годам колонии
Сторона обвинения обратилась к суду с просьбой приговорить экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко к 9 годам колонии общего режима.
Армия и оружие
Хафтар назвал условия для прекращения боев в Ливии
Хафтар в среду встретился в Москве с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, они обсуждали в том числе переговоры, которые состоялись в январе при участии глав МИД и минобороны России и Турции, главы ПНС Ливии Файеза Сарраджа и самого командующего ЛНА.
Политика
Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина
В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
Политика
Зеленский лично позвонил оставленной в Ухане из-за собаки украинке
Президент Украины Владимир Зеленский лично позвонил украинке Анастасии Зинченко, оставленной в китайском Ухане из-за собаки, и сообщил, что в данный момент готовится процесс ее эвакуации на родину.
Политика
Путин высказался о сериале «Слуга народа»
Российский лидер Владимир Путин в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" обсудил с журналистом сериал "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в главной роли.
Общество
Россиян предложили штрафовать за борщевик на дачах
Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предложили дополнить положением о штрафах за борщевик на личных и дачных приусадебных участках.
Общество
Росимущество продало фирму, владеющую крупнейшим аудиоархивом страны
Седьмого февраля Росимущество продало все 100 процентов акций компании на аукционе.
Политика
Путин объяснил причины «растаскивания» России и Украины
Президент Владимир Путин считает, что разделение России и Украины выгодно тем, кто боится, что они объединятся и станут глобальным конкурентом в Европе и мире.
Политика
Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР
Происшествия
Умерли два заразившихся коронавирусом пассажира Diamond Princess
Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, у которых был выявлен коронавирус, скончались, передает NHK со ссылкой на правительственные источники, это мужчина и женщина в возрасте приблизительно 80 лет.
Культура
На аукционе в Москве продали автограф Путина за 340 тысяч рублей
Личный автограф президента РФ Владимира Путина, адресованный американисту Валентину Зорину, был продан на аукционе в Москве за 340 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе аукционного дома "12й стул".
Происшествия
Переводивших пожертвования фонду Навального вызывают на допросы
Сотрудники правоохранительных органов вызывают на допросы людей, отправлявших пожертвования Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), сообщает Znak.com со ссылкой на сторонников Навального и сотрудников его штабов.
Авто
Бюджетные Chevrolet возвращаются в Россию
Американский концерн General Motors и узбекская компания UzAuto Motors (бывшая GM Uzbekistan) подписали соглашение, в соответствии с которым UzAuto будет продавать свои автомобили в России, Казахстане и Беларуси под маркой Chevrolet Продаваться на российском рынке будут следующие модели: Spark, Nexia и Cobalt.
Спорт
Норвежский лыжник считает, что снегоход помог Большунову в масс-старте
Норвежец Симен Крюгер заявил, что снегоход помог российскому лыжнику Александру Большунову одержать победу в масс-старте.
Шоу-бизнес
Бен Аффлек жалеет о разводе с Дженнифер Гарнер
Бен Аффлек жалеет о разводе с Дженнифер Гарнер Бен Аффлек считает развод с женой самой большой ошибкой в жизни.
Гаджеты
Начались предзаказы на новые смартфоны Samsung Galaxy S20
Объявлен старт предзаказов на новую серию премиальных смартфонов Galaxy S20. В продажу новинки от компании Sumsung поступят 13 марта.
Армия и оружие
Саудовские ПВО перехватили баллистические ракеты, выпущенные хуситами
Здоровье
В России выдвинули две версии заражения коронавирусом
Российские специалисты выдвинули две версии бесконтактного заражения коронавирусом. Об этом сообщает газета «Известия».
Наука
Новый флагманский бизнес-джет Gulfstream совершил первый полет
Первый полет Gulfstream G700 прошел 14 февраля в штате Джорджия; продлился тестовый полет два часа 32 минуты.
Происшествия
На Кировском заводе рабочего насмерть придавило противовесом лифта
Рабочего насмерть придавило противовесом лифта в цеху Кировского завода в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили ТАСС в городском главке МЧС.
Происшествия
По делу о самоубийстве полковника ФСИН в суде появился первый фигурант
По делу о самоубийстве полковника ФСИН Виктора Свиридова в суде появился первый фигурант.