Официальные представители американской разведки на прошлой неделе предупредили законодателей в Конгрессе США о том, что Россия уже начала вмешательство в президентские выборы 2020 года, чтобы помочь переизбраться на второй срок действующему президенту Дональду Трампу, сообщает The New York Times со ссылкой на пять осведомленных источников.

NYT узнала о докладе разведки США о помощи РФ в переизбрании Трампа

Экономика Число брошенных РЖД поездов достигло максимума В 2014-2018 годах количество брошенных поездов на сети ОАО РЖД не превышало 666 в сутки, а в 2019-м оно достигло 1246, сообщает «Коммерсантъ».

Экономика Лукашенко: Путин предложил компенсировать Белоруссии $300 млн Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели переговоры по телефону по поводу энергоресурсов, сообщил господин Лукашенко.

Общество Собрано 160 млн рублей на лечение девочки из Екатеринбурга Лекарств, зарегистрированных в России, для лечения всех типов СМА, не существует, однако в США производят препарат «Золгенсма», один укол которого стоит около 160 млн рублей, но может спасти жизнь ребенку.

Политика Аваков нашел причины протестов против размещения на карантин украинцев из Уханя Глава МВД Украины Арсен Аваков считает, что к протестам в Новых Санжарах против размещения на карантин эвакуированных из Уханя людей могут быть причастны определенные политические силы.

Армия и оружие Хафтар назвал условия для прекращения боев в Ливии Хафтар в среду встретился в Москве с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, они обсуждали в том числе переговоры, которые состоялись в январе при участии глав МИД и минобороны России и Турции, главы ПНС Ливии Файеза Сарраджа и самого командующего ЛНА.

Политика Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.

Политика Зеленский лично позвонил оставленной в Ухане из-за собаки украинке Президент Украины Владимир Зеленский лично позвонил украинке Анастасии Зинченко, оставленной в китайском Ухане из-за собаки, и сообщил, что в данный момент готовится процесс ее эвакуации на родину.

Политика Путин высказался о сериале «Слуга народа» Российский лидер Владимир Путин в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" обсудил с журналистом сериал "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в главной роли.

Общество Россиян предложили штрафовать за борщевик на дачах Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предложили дополнить положением о штрафах за борщевик на личных и дачных приусадебных участках.

Политика Путин объяснил причины «растаскивания» России и Украины Президент Владимир Путин считает, что разделение России и Украины выгодно тем, кто боится, что они объединятся и станут глобальным конкурентом в Европе и мире.

Происшествия Умерли два заразившихся коронавирусом пассажира Diamond Princess Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, у которых был выявлен коронавирус, скончались, передает NHK со ссылкой на правительственные источники, это мужчина и женщина в возрасте приблизительно 80 лет.

Происшествия Переводивших пожертвования фонду Навального вызывают на допросы Сотрудники правоохранительных органов вызывают на допросы людей, отправлявших пожертвования Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), сообщает Znak.com со ссылкой на сторонников Навального и сотрудников его штабов.

Авто Бюджетные Chevrolet возвращаются в Россию Американский концерн General Motors и узбекская компания UzAuto Motors (бывшая GM Uzbekistan) подписали соглашение, в соответствии с которым UzAuto будет продавать свои автомобили в России, Казахстане и Беларуси под маркой Chevrolet Продаваться на российском рынке будут следующие модели: Spark, Nexia и Cobalt.

Шоу-бизнес Бен Аффлек жалеет о разводе с Дженнифер Гарнер Бен Аффлек жалеет о разводе с Дженнифер Гарнер Бен Аффлек считает развод с женой самой большой ошибкой в жизни.

Гаджеты Начались предзаказы на новые смартфоны Samsung Galaxy S20 Объявлен старт предзаказов на новую серию премиальных смартфонов Galaxy S20. В продажу новинки от компании Sumsung поступят 13 марта.

Наука Новый флагманский бизнес-джет Gulfstream совершил первый полет Первый полет Gulfstream G700 прошел 14 февраля в штате Джорджия; продлился тестовый полет два часа 32 минуты.