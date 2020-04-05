Это было пятистраничное письмо от капитана. Оно было везде. Не думаю, что это было уместно. Это же сильные, мужественные люди.

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NYT узнала о коронавирусе у экс-капитана авианосца Theodore Roosevelt

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