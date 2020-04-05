Коронавирус

РБКРБКNYT узнала о коронавирусе у экс-капитана авианосца Theodore Roosevelt

Тест на коронавирус экс-капитана авианосца USS Theodore Roosevelt Бретта Крозье, которого освободили от должности после того, как в СМИ попало его письмо о вспышке эпидемии на борту судна, оказался положительным. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на близкое окружение Крозье.
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Дональд Трамп
Это было пятистраничное письмо от капитана. Оно было везде. Не думаю, что это было уместно. Это же сильные, мужественные люди.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАПолитРоссия 04:35

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