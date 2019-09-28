Политика
РБКNYT узнала о попытке Трампа обвинить Украину во вмешательстве в выборы
Американский президент Дональд Трамп пытался найти информацию о причастности Киева к вмешательству в президентские выборы, которые прошли в США в 2016 году.
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с чего всё началось
По данным издания, Трамп был склонен искать доказательства того, что вмешательство было связано с Киевом и силами, которые враждебны по отношению к нему.RT на русском05:20
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The New York Times: Трамп искал доказательства вмешательства Украины в американские выборы
Комсомольская правда02:43
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Политика
Украина возобновит пассажирское сообщением с Крымом
Министр не уточнил, какие именно пассажирские перевозки будут осуществляться между Украиной и Крымом - автобусные или железнодорожные.
Газета.Ru 04:17
Происшествия
Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru вчера в 10:41
Общество
В небе Подмосковья засняли необычный объект
Жители поселка Калининец городского округа Селятино в Наро-Фоминске запечатлили странный объект, который застыл в небе.
Газета.Ru 07:01
Политика
В 1941 году нацисты начали массовые расстрелы в Бабьем Яру
Парламентская газета 05:17
Политика
Пушков прокомментировал высказывания Зеленского о Меркель
Российский сенатор Алексей Пушков высказал на своей странице в Twitter критические замечания по поводу высказываний президента Украины Владимира Зеленского в адрес своих коллег – президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель.
Страна Советов on-line 06:40
Шоу-бизнес
В Сети появились новые фото очнувшегося после комы Алексея Янина
На просторах Сети оказались опубликованы новые фото отечественного актера Алексея Янина, очнувшегося после комы.
Актуальные Новости 07:50
Политика
Британская оппозиция допустила возможность импичмента Джонсона
Британские оппозиционные партии могут запустить в отношении премьер-министра Бориса Джонсона процедуру импичмента.
Известия 07:47
Армия и оружие
Шойгу отметил готовность создателей БПЛА лететь в Сирию за свои деньги
Глава Минобороны России Сергей Шойгу отметил энтузиазм молодых отечественных конструкторов, создавших новейшие беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для вооруженных сил страны, которые были готовы лететь в Сирию за личные деньги для испытания там своих разработок.
Известия 07:46
Здоровье
Елена Малышева предложила оптимизацию медучреждений для сокращения кадрового дефицита
Телеведущая полагает, что оптимизация медицинской инфраструктуры позволит решить проблему с кадрами.
Vademecum 27 сентября в 07:26
Музыка
В Арктике дали баянный концерт для моржей
Музицирование привлекло животных, они приплыли к яхте на звуки старого советского киновальса и слушали концерт примерно минут десять, после чего оправились на остров, видимо, под впечатлением.
Московский Комсомолец вчера в 05:53
Армия и оружие
В ЛНР заявили, что сбили украинский беспилотник
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в субботу журналистам офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
РИА Новости вчера в 07:16
Происшествия
Исчезнувшее в Атлантике судно с украинцами затонуло
Исчезнувшее во время шторма в Атлантическом океане судно Bourbon Rhode затонуло. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судовладельца.
Газета.Ru вчера в 13:31
Футбол
«Локомотив» выиграл у «Зенита»: кадры победы
В Москве прошел матч между лидерами прошлого сезона «Локомотивом» и «Зенитом».
Московский Комсомолец 06:22
Музыка
Борис Гребенщиков представил песню «Вечерний М»
28 сентября лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков представил новую композицию под названием "Вечерний М".
Культуромания 06:03
Армия и оружие
Сирия требует вывода войск США и Турции
В ходе выступления на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Муаллем заявил, что на территории Сирии продолжают незаконно пребывать войска Турции и США.
REGNUM вчера в 17:41
Общество
В столице начался митинг в поддержку фигурантов «московского дела»
Полиция обеспечивает меры безопасности в центре Москвы, где в воскресенье проходит согласованный с властями митинг "Отпускай" в поддержку фигурантов "московского дела".
Интерфакс 07:58
Политика
На Украине заявили об усилении позиций России в мире
На Украине заявили об усилении позиций России на международной арене, передает RT.
Газета.Ru вчера в 22:58
Происшествия
В украинских Черновцах родились сиамские близнецы
На Украине в городе Черновцы родились сиамские близнецы, сообщает УНИАН.
REGNUM вчера в 16:23
Шоу-бизнес
Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания вчера в 05:12
Общество
Изменился список документов для приема на работу
Сегодня, 29 сентября, вступило в силу постановление правления Пенсионного фонда России (ПФР) об утверждении новой формы свидетельства обязательного пенсионного страхования.
Российская газета 05:10
Культура
Причиной смерти Марка Захарова стало воспаление легких
Известный советский и российский режиссер Марк Захаров скончался 28 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра "Ленком" Марка Варшавера.
Народные новости вчера в 05:39
Гаджеты
Sony готовит к выходу новый флагман Xperia на базе Snapdragon 865
Судя по обнаруженным данным на сервере Sony Mobile, Sony разрабатывает новый флагман Xperia.
Anonsens 03:50
Армия и оружие
Поисковики Ленобласти передали немецкое вооружение для ступеней храма
Российская газета 05:18
Автоспорт
Никита Мазепин попал в аварию на первом круге гонки «Формулы-2» в Сочи
Российский пилот команды ART Grand Prix Никита Мазепин попал в аварию на первом круге гонки «Формулы-2».
ЮГ Times 07:10
Политика
Умер экс-президент Крыма Юрий Мешков
Бывший президент Республики Крым Юрий Мешков умер в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта, сообщила в воскресенье ТАСС его дочь Марианна Мешкова.
ТАСС 05:52
Общество
Ученые нашли опасный для здоровья режим стиральной машины
РИА Новости вчера в 19:14
Единоборства
Эррол Спенс победил Шона Портера раздельным решением
28 сентября 29-летний американец, чемпион IBF Эррол Спенс объединил два чемпионских пояса в полусреднем весе, победив раздельным решением судей чемпиона WBC в этом весе 31-летнего Шона Портера.
Allboxing.ru 01:46
Экономика
Медведев поручил довести долю малого бизнеса до 50%
Доля малого бизнеса в России должна достигнуть показателя в 50% от общего числа занятого населения, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с президентом общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александром Калининым.
Коммерсантъ 27 сентября в 07:53
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях
«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08