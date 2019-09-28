с чего всё началось

Американский президент Дональд Трамп пытался найти информацию о причастности Киева к вмешательству в президентские выборы, которые прошли в США в 2016 году.

NYT узнала о попытке Трампа обвинить Украину во вмешательстве в выборы

Политика Украина возобновит пассажирское сообщением с Крымом Министр не уточнил, какие именно пассажирские перевозки будут осуществляться между Украиной и Крымом - автобусные или железнодорожные.

Происшествия Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".

Общество В небе Подмосковья засняли необычный объект Жители поселка Калининец городского округа Селятино в Наро-Фоминске запечатлили странный объект, который застыл в небе.

Политика Пушков прокомментировал высказывания Зеленского о Меркель Российский сенатор Алексей Пушков высказал на своей странице в Twitter критические замечания по поводу высказываний президента Украины Владимира Зеленского в адрес своих коллег – президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Шоу-бизнес В Сети появились новые фото очнувшегося после комы Алексея Янина На просторах Сети оказались опубликованы новые фото отечественного актера Алексея Янина, очнувшегося после комы.

Политика Британская оппозиция допустила возможность импичмента Джонсона Британские оппозиционные партии могут запустить в отношении премьер-министра Бориса Джонсона процедуру импичмента.

Армия и оружие Шойгу отметил готовность создателей БПЛА лететь в Сирию за свои деньги Глава Минобороны России Сергей Шойгу отметил энтузиазм молодых отечественных конструкторов, создавших новейшие беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для вооруженных сил страны, которые были готовы лететь в Сирию за личные деньги для испытания там своих разработок.

Здоровье Елена Малышева предложила оптимизацию медучреждений для сокращения кадрового дефицита Телеведущая полагает, что оптимизация медицинской инфраструктуры позволит решить проблему с кадрами.

Музыка В Арктике дали баянный концерт для моржей Музицирование привлекло животных, они приплыли к яхте на звуки старого советского киновальса и слушали концерт примерно минут десять, после чего оправились на остров, видимо, под впечатлением.

Армия и оружие В ЛНР заявили, что сбили украинский беспилотник Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в субботу журналистам офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Происшествия Исчезнувшее в Атлантике судно с украинцами затонуло Исчезнувшее во время шторма в Атлантическом океане судно Bourbon Rhode затонуло. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судовладельца.

Футбол «Локомотив» выиграл у «Зенита»: кадры победы В Москве прошел матч между лидерами прошлого сезона «Локомотивом» и «Зенитом».

Музыка Борис Гребенщиков представил песню «Вечерний М» 28 сентября лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков представил новую композицию под названием "Вечерний М".

Армия и оружие Сирия требует вывода войск США и Турции В ходе выступления на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Муаллем заявил, что на территории Сирии продолжают незаконно пребывать войска Турции и США.

Общество В столице начался митинг в поддержку фигурантов «московского дела» Полиция обеспечивает меры безопасности в центре Москвы, где в воскресенье проходит согласованный с властями митинг "Отпускай" в поддержку фигурантов "московского дела".

Политика На Украине заявили об усилении позиций России в мире На Украине заявили об усилении позиций России на международной арене, передает RT.

Происшествия В украинских Черновцах родились сиамские близнецы На Украине в городе Черновцы родились сиамские близнецы, сообщает УНИАН.

Шоу-бизнес Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.

Общество Изменился список документов для приема на работу Сегодня, 29 сентября, вступило в силу постановление правления Пенсионного фонда России (ПФР) об утверждении новой формы свидетельства обязательного пенсионного страхования.

Культура Причиной смерти Марка Захарова стало воспаление легких Известный советский и российский режиссер Марк Захаров скончался 28 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра "Ленком" Марка Варшавера.

Гаджеты Sony готовит к выходу новый флагман Xperia на базе Snapdragon 865 Судя по обнаруженным данным на сервере Sony Mobile, Sony разрабатывает новый флагман Xperia.

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Политика Умер экс-президент Крыма Юрий Мешков Бывший президент Республики Крым Юрий Мешков умер в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта, сообщила в воскресенье ТАСС его дочь Марианна Мешкова.

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Экономика Медведев поручил довести долю малого бизнеса до 50% Доля малого бизнеса в России должна достигнуть показателя в 50% от общего числа занятого населения, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с президентом общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александром Калининым.