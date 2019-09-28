Политика

РБКРБКNYT узнала о попытке Трампа обвинить Украину во вмешательстве в выборы

Американский президент Дональд Трамп пытался найти информацию о причастности Киева к вмешательству в президентские выборы, которые прошли в США в 2016 году.
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с чего всё началось
По данным
 издания, Трамп был склонен искать доказательства того, что вмешательство было связано с Киевом и силами, которые враждебны по отношению к нему.
RT на русском05:20

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NYT узнала о попытке Трампа обвинить Украину во вмешательстве в выборы

РБК02:51

NY Times призвала расследовать роль России в «украинском деле» в США

Газета.Ru05:23

Раскрыта цель Трампа на Украине

Lenta.ru03:22

СМИ: Трамп подозревал Киев во «вмешательстве» в выборы

RT на русском05:20

The New York Times: Трамп искал доказательства вмешательства Украины в американские выборы

Комсомольская правда02:43

СМИ: Трамп искал доказательства вмешательства Украины в выборы

РЕН ТВ01:50

NYT: Трамп хотел найти доказательства причастности Украины к вмешательству в выборы в США

ТАСС01:37
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