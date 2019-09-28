с чего всё началось

Американский президент Дональд Трамп пытался найти информацию о причастности Киева к вмешательству в президентские выборы, которые прошли в США в 2016 году.

NYT узнала о попытке Трампа обвинить Украину во вмешательстве в выборы

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