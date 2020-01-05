Армия и оружие
РБКNYT узнала о приказе Трампа убить Сулеймани вопреки данным разведки
Президент Дональд Трамп отдал приказ об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани вопреки данным разведки, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации США.
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Авто
Названы способы ускорить прогрев автомобиля зимой
Политика
Пушков предложил США вернуть Техас Мексике
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, предложив Вашингтону вернуть Техас Мексике.
Армия и оружие
Трамп пригрозил Ирану оружием за $2 трлн
Если Иран атакует одну из американских баз или любого гражданина США, то Вашингтон применит против исламской республики новейшее вооружение, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.
Хоккей
Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»
Армия и оружие
Маршал Хафтар объявил в Ливии джихад и мобилизацию
Общество
Скончался онколог Андрей Павленко
Единоборства
Энтони Джошуа хочет провести еще 15 поединков
По информации «Sky Sports», Джошуа намерен провести 14-15 профессиональных поединков.
Армия и оружие
СМИ сообщили о поломке большого десантного корабля ВМФ России в Сирии
Российский большой десантный корабль (БДК) «Орск» получил повреждения у берегов Сирии и возвращается на буксире, сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель» и сайт Avia.pro.
Общество
В базу Интерпола записали 3 тыс. человек за преступления в России
В центральной базе Интерпола числятся около 3 тыс. человек с так называемым красным углом за преступления, совершенные в России, сообщили в МВД.
Армия и оружие
Украинские силовики заявили о подрыве двух своих военных в Донбассе
Политика
Новое повышение пенсионного возраста может произойти в России
По словам Миронова, повышение пенсионного возраста не принесло стране должного эффекта.
Наука
Разработана вакцина против болезни Альцгеймера
В США удалось создать вакцину, которая препятствует развитию болезни Альцгеймера.
Происшествия
В Иркутской области ребенок получил пулевое ранение в новогоднюю ночь
Ребенок в новогоднюю ночь в одном из садоводств Иркутской области получил пулевое ранение, проводится проверка, сообщает ГУМВД по региону.
Политика
Посольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере
В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов.
Спорт
На «Тур де Ски» состоится итоговый масс-старт в гору
Итоговая гонка впервые будет проводиться в формате масс-старта, в предыдущие годы спортсмены бежали пасьют.
Экономика
В «Нафтогазе» рассказали о судьбе исков к «Газпрому» после соглашения
"Нафтогаз" и "Газпром" должны до конца месяца сообщить Стокгольмскому арбитражу о мировом соглашении и взаимном отзыве судебных исков, сообщила пресс-служба украинской компании.
Энергетика
В Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита российского газа
Компания "Оператор газотранспортной системы Украины", несмотря на сокращение транзита российского газа, получает оплату в полном объеме из расчета 178 миллионов кубометров в сутки, сообщил в Facebook глава компании Сергей Макогон.
Авто
Новое поколение Mitsubishi Outlander выйдет в 2020 году
Автопроизводитель в 2020 году намерен не только сменить поколение Outlander, но и представить новый компактный кроссовер с гибридной подзаряжаемой установкой.
Происшествия
Тела пропавших в Киеве девушек нашли связанными в шкафу
В арендованной квартире в Подольском районе Киева нашли тела двух связанных девушек, сообщает сайт городской полиции.
Политика
Канцлер Австрии призвал не допустить обострения ситуации с Ираном
Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что в настоящий момент необходимо не допустить дальнейшего обострения сложившейся кризисной ситуации с Ираном.
Шоу-бизнес
Кэмерон Диаз родила первенца в 47 лет
Голливудская актриса Кэмерон Диаз родила своего первого ребенка.
Общество
Дуров даст показания в Дубае о судьбе полученных в ходе ICO $1,7 млрд
Основатель Telegram Павел Дуров 7 и 8 января в качестве свидетеля ответит в суде в Дубае на вопросы о судьбе $1,7 млрд, полученных в ходе ICO TON.
Происшествия
На Урале шестилетняя девочка пожаловалась соседке на педофила
СК Свердловской области начал проверку после появления в СМИ видео, на котором шестилетняя девочка жалуется соседке на домогательства от сожителя матери.
Армия и оружие
Британия возобновит охрану судов в Ормузском проливе
Армия и оружие
Раскрыты принципы использования ядерной кнопки
Армия и оружие
Иранские военные нанесли ракетные удары по американским базам в Ираке. Видео
Несколько минут назад в распоряжении ресурса Avia.pro оказались сведения о том, что иранские военные формирования и про-иранские группировки на территории Ирака, провели серию мощных атак против американских военных объектов.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Шоу-бизнес
Молодая жена Петросяна Брухунова владеет шикарной квартирой в Москве
В редакцию передачи неизвестный прислал бумаги, исходя из которых становится понятно, что в 2016 году помощница артиста стала владелицей весьма и весьма шикарной, роскошной и просто элитной квартиры с видом на озеро в Москве, чья площадь составляет не менее 230 квадратных метров.