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РБК
РБК

NYT узнала о судьбе перевозившего аммиачную селитру в Бейрут судна

Судно Rhosus, которое перевозило партию аммиачной селитры, взорвавшуюся в порту Бейрута 4 августа, затонуло в 2018 году. Об этом сообщила газета The New York Times после изучения данных о перемещении корабля и спутниковых снимков.В источнике
С чего всё началось
Судно Rhosus, с которого конфисковали аммиачную селитру в Бейруте, затонуло в порту города в 2018 году, сообщила The New York Times
 (NYT) со ссылкой на спутниковые снимки и другие данные о передвижении судов.
Коммерсантъ01:15
Подробнее о событии
РБК

NYT узнала о судьбе перевозившего аммиачную селитру в Бейрут судна

РБК02:28
Коммерсантъ

NYT: перевозившее аммиачную селитру судно затонуло в Бейруте в 2018 году

Коммерсантъ01:15
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Раскрыта судьба судна с аммиачной селитрой после прибытия в Бейрут

Lenta.ru01:15
РИА Новости

СМИ узнали о судьбе судна, селитра с которого взорвалась в Бейруте

РИА Новости02:17
Известия

NYT выяснила судьбу доставившего в Бейрут селитру судна Rhosus

Известия01:09
РЕН ТВ

Судно, доставившее в Бейрут аммиачную селитру, затонуло в 2018 году

РЕН ТВ00:44
ТАСС

NYT: судно, на котором в Бейрут доставили аммиачную селитру, затонуло в 2018 году

ТАСС00:13

Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов

Налоговые органы стали направлять больше запросов банкам о предоставлении данных о счетах клиентов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на обращение Ассоциации банков России (АБР) к руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС).
Газета.Ruвчера в 04:32
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