NYT узнала о судьбе перевозившего аммиачную селитру в Бейрут судна
Смотрите также
В Самаре ликвидировали открытое горение на пожаре, охватившем 10 домов
СК возбудил дело после публикации фото Гитлера в «Бессмертном полку»
В Хабаровске снизилось число участников акции в поддержку Фургала
Дитрих допустил повышение лимита скорости на дорогах России
Как «Ювентус» победил «Лион», но вылетел из Лиги чемпионов
Более 30% белорусских избирателей проголосовали досрочно
Путин обсудил с Лукашенко задержание 33 россиян в Белоруссии
Дегтярев отрицает, что разрешил чиновникам летать бизнес-классом
Сиро Герра экранизировал «В ожидании варваров» Джона Кутзее
Свидетель рассказал о выходившем из машины после аварии Ефремове
47-летняя Ирина Лобачева подала на развод с 31-летним мужем
Президент Ливана заявил о возможном «внешнем вмешательстве» в Бейруте
Число погибших при жесткой посадке самолета в Индии увеличилось до 20
Талибы опровергли сообщения о сговоре с Россией против США
Власти Гонконга поддержат Пекин в принятии ответных мер на санкции США
Вертолет МЧС вылетел на поиски пропавшей в Хабаровском крае яхты
Предсказавший победу пяти президентов США профессор сделал прогноз
Дегтярев отрицает, что разрешил чиновникам летать бизнес-классом
Гинцбург назвал способ облегчить состояние больного коронавирусом
Посол РФ назвал задержание россиян в Минске провокацией третьей страны
NYT узнала о судьбе перевозившего аммиачную селитру в Бейрут судна
Талибы опровергли сообщения о сговоре с Россией против США
В Хабаровске снизилось число участников акции в поддержку Фургала
Число погибших при жесткой посадке самолета в Индии увеличилось до 20
Смертность в России в июне выросла на 18,6% в годовом выражении
СК возбудил дело после публикации фото Гитлера в «Бессмертном полку»
Более 30% белорусских избирателей проголосовали досрочно
Предсказавший победу пяти президентов США профессор сделал прогноз
«Зенит» обыграл «Локомотив» в матче за Суперкубок России
ЕС сократил список стран для открытия границы до 10
Как «Ювентус» победил «Лион», но вылетел из Лиги чемпионов
Судно Rhosus, которое перевозило партию аммиачной селитры, взорвавшуюся в порту Бейрута 4 августа, затонуло в 2018 году. Об этом сообщила газета The New York Times после изучения данных о перемещении корабля и спутниковых снимков.В источнике
С чего всё началось
Судно Rhosus, с которого конфисковали аммиачную селитру в Бейруте, затонуло в порту города в 2018 году, сообщила The New York Times
(NYT) со ссылкой на спутниковые снимки и другие данные о передвижении судов.
Подробнее о событии