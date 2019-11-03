Российские должностные лица в августе задержали вылет самолета из Москвы, который должен был доставить в один из госпиталей Германии заболевшего американского военного атташе. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации президента США.

NYT узнала о задержании в Москве самолета с американским атташе

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