Политика
РБКNYT узнала о задержании в Москве самолета с американским атташе
Российские должностные лица в августе задержали вылет самолета из Москвы, который должен был доставить в один из госпиталей Германии заболевшего американского военного атташе. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации президента США.
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Общество
Захарова осудила осквернение мемориала маршалу Жукову в Одессе
Российская газета 18:56
Политика
WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства
Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.
ТАСС 18:33
Авто
В России с 1 ноября ввели новые штрафы водителям
Как сообщает ToDay News Ufa, накануне, 1 ноября, вступили в силу поправки, согласно которым владельцы грузовых транспортных средств массой более 3,5 тонн и частных автобусов, автомобилей с 8 или более пассажирскими местами должны установить тахографы.
ToDay News Ufa 01:20
Экономика
Маск разбогател за неделю на два миллиарда долларов
Состояние основателя SpaceX и Tesla Илона Маска увеличилось за неделю на два миллиарда долларов.
Lenta.ru 19:19
Экономика
Цены на аренду жилья в крупных городах России за год выросли на 27%
Средняя стоимость аренды жилья в крупных городах России за год выросла на 27%.
REGNUM вчера в 00:48
Гаджеты
Redmi представил дешевый 40-дюймовый смарт-телевизор
ToDay News Ufa 03:49
Технологии
Автомобили россиян смогут самостоятельно парковаться и вызывать помощь
В октябре сообщалось, что в 2021 году на российских дорогах могут появиться умные «лежачие полицейские», которые смогут самостоятельно определять, надо ли поднимать барьер.
Lenta.ru 21:09
Космос
«Самой громкой премьерой будущего станет полностью электрический кроссовер»
Коммерсантъ FM вчера в 11:17
Общество
Мама девочки из США с «маской Бэтмена» поблагодарила россиян за помощь
Мама американской 6-месячной девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар для удаления большого родимого пятна на все лицо, поблагодарила россиян за помощь.
РБК 17:40
Общество
Составлена карта трат москвичей
Москвичи, живущие на Тверской улице, тратят в среднем в месяц по 109,9 тысячи рублей.
Мослента вчера в 11:43
Политика
Украина закрыла небо и север Черного моря из-за учений
В связи с проведением стрельб в рамках учений Украина закрыла небо и запретила судоходство в северной части Черного моря, сообщает "Украинский милитарный портал".
Газета.Ru 11:51
Авто
Продажи Volvo в России выросли на 16%
Тарантас Ньюс 00:25
Политика
Киев вызвал посла Франции из-за слов Макрона об «украинских бандах»
МИД Украины вызвал посла Франции для разъяснений после появления в СМИ цитата из интервью Эмманюэля Макрона, в котором он рассуждает о проблеме нелегальной миграции.
РБК вчера в 17:36
Шоу-бизнес
Симоньян опубликовала трогательный снимок с новорожденной дочкой
Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала в Instagram фотографию супруга, актера театра и кино Тиграна Кеосаяна, с новорожденной дочерью Маро на руках.
ФАН 11:08
Игры
Rockstar выпустила релизный трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2
News.ru 31 октября в 10:50
Политика
Власти Дрездена объявили «нацистскую чрезвычайную ситуацию»
Муниципальный совет города Дрездена одобрил резолюцию о "нацистской чрезвычайной ситуации", сообщает CNN.
Газета.Ru 19:43
Автоспорт
Боттас завоевал поул на Гран-при США «Формулы-1»
Финский гонщик "Мерседеса" Вальттери Боттас победил в квалификации и завоевал "поул-позишн" на Гран-при США "Формулы-1", который проходит в Остине.
РИА Новости 18:47
Происшествия
Житель Саратова задержал педофила за попытку похитить его дочь
Московский Комсомолец 08:53
Фигурное катание
Косторная победила на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая
Россиянка Алёна Косторная заняла первое место на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию во французском Гренобле.
RT на русском 15:51
Общество
Медведев выступил за использование карт «Мир» в Таиланде
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил использовать российские платежные карты "Мир" на территории Таиланда.
ТАСС 19:02
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам
Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.
Lenta.ru вчера в 15:25
Армия и оружие
Индия ликвидирует последнюю эскадрилью МиГ-27
Индия решила отказаться от последней эскадрильи самолетов МиГ-27, которые ВВС страны использовали последние 35 лет.
Московский Комсомолец 07:43
Армия и оружие
СМИ Финляндии: российские средства РЭБ показали свою мощь на Украине
По словам Павленко, среди прочего, русские удаленно отключали большое количество военной радиоаппаратуры, используемой Украиной.
Военное обозрение вчера в 07:24
Наука
В Каталонии найдено ожерелье последних неандертальцев
В северо-восточной части Каталонии исследователями был найден фрагмент ожерелья, принадлежащий последним представителям неандертальцев.
Дни24 08:33
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
"Роскосмос" расторг контракт с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 19:04
Хоккей
Игрок «Оттавы» потерял сознание во время матча с «Бостоном»
Сабурен упал на лед, потеряв сознание. Врачи около 10 минут оказывали ему первую помощь, а затем унесли игрока на носилках.
NewInform 21:00
Футбол
Олег Артемов: «После матча с Саудовской Аравией „Ювентус“ был готов высылать самолет за Головиным»
После матча с Саудовской Аравией Паратичи написал мне, что готов высылать самолет за Головиным.
Спорт-Экспресс 15:52
Кино
Сериал «Ведьмак» растянут на семь сезонов
Профиль 07:55