Политика

РБКРБКNYT узнала о задержании в Москве самолета с американским атташе

Российские должностные лица в августе задержали вылет самолета из Москвы, который должен был доставить в один из госпиталей Германии заболевшего американского военного атташе. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации президента США.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

NYT узнала о задержании в Москве самолета с американским атташе

РБК16:13

NYT сообщила о задержке в Москве самолета с заболевшим американским атташе

ТАСС18:12

СМИ узнали о проблемах с вылетом американского военного атташе из России в августе

Коммерсантъ16:35

СМИ США утверждают, что в РФ летом задержали медэвакуацию военного атташе

News.ru16:10

СМИ: в Москве задержали рейс с больным американским атташе

URA.Ru17:47

Самолет с американским военным атташе задержали на несколько часов в Москве «без видимой причины»

Эхо Москвы18:07

Самолет с больным атташе США задержали в Москве

Lenta.ru18:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 21:26, Ашберн
Общество

Захарова осудила осквернение мемориала маршалу Жукову в Одессе

Российская газета 18:56
Политика

WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства

Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.
ТАСС 18:33
Происшествия

При стрельбе в Москве погиб глава центра «Э» по Ингушетии

Газета.Ru 12:39
Авто

В России с 1 ноября ввели новые штрафы водителям

Как сообщает ToDay News Ufa, накануне, 1 ноября, вступили в силу поправки, согласно которым владельцы грузовых транспортных средств массой более 3,5 тонн и частных автобусов, автомобилей с 8 или более пассажирскими местами должны установить тахографы.
ToDay News Ufa 01:20
Экономика

Маск разбогател за неделю на два миллиарда долларов

Состояние основателя SpaceX и Tesla Илона Маска увеличилось за неделю на два миллиарда долларов.
Lenta.ru 19:19
Экономика

Цены на аренду жилья в крупных городах России за год выросли на 27%

Средняя стоимость аренды жилья в крупных городах России за год выросла на 27%.
REGNUM вчера в 00:48
Гаджеты

Redmi представил дешевый 40-дюймовый смарт-телевизор

ToDay News Ufa 03:49
Технологии

Автомобили россиян смогут самостоятельно парковаться и вызывать помощь

В октябре сообщалось, что в 2021 году на российских дорогах могут появиться умные «лежачие полицейские», которые смогут самостоятельно определять, надо ли поднимать барьер.
Lenta.ru 21:09
Космос

«Самой громкой премьерой будущего станет полностью электрический кроссовер»

Коммерсантъ FM вчера в 11:17
Общество

Мама девочки из США с «маской Бэтмена» поблагодарила россиян за помощь

Мама американской 6-месячной девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар для удаления большого родимого пятна на все лицо, поблагодарила россиян за помощь.
РБК 17:40
Общество

Составлена карта трат москвичей

Москвичи, живущие на Тверской улице, тратят в среднем в месяц по 109,9 тысячи рублей.
Мослента вчера в 11:43
Политика

Украина закрыла небо и север Черного моря из-за учений

В связи с проведением стрельб в рамках учений Украина закрыла небо и запретила судоходство в северной части Черного моря, сообщает "Украинский милитарный портал".
Газета.Ru 11:51
Авто

Продажи Volvo в России выросли на 16%

Тарантас Ньюс 00:25
Политика

Киев вызвал посла Франции из-за слов Макрона об «украинских бандах»

МИД Украины вызвал посла Франции для разъяснений после появления в СМИ цитата из интервью Эмманюэля Макрона, в котором он рассуждает о проблеме нелегальной миграции.
РБК вчера в 17:36
Шоу-бизнес

Симоньян опубликовала трогательный снимок с новорожденной дочкой

Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала в Instagram фотографию супруга, актера театра и кино Тиграна Кеосаяна, с новорожденной дочерью Маро на руках.
ФАН 11:08
Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за интервью детей с геем

РБК 11:04
Игры

Rockstar выпустила релизный трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2

News.ru 31 октября в 10:50
Политика

Власти Дрездена объявили «нацистскую чрезвычайную ситуацию»

Муниципальный совет города Дрездена одобрил резолюцию о "нацистской чрезвычайной ситуации", сообщает CNN.
Газета.Ru 19:43
Автоспорт

Боттас завоевал поул на Гран-при США «Формулы-1»

Финский гонщик "Мерседеса" Вальттери Боттас победил в квалификации и завоевал "поул-позишн" на Гран-при США "Формулы-1", который проходит в Остине.
РИА Новости 18:47
Происшествия

Житель Саратова задержал педофила за попытку похитить его дочь

Московский Комсомолец 08:53
Фигурное катание

Косторная победила на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая

Россиянка Алёна Косторная заняла первое место на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию во французском Гренобле.
RT на русском 15:51
Общество

Медведев выступил за использование карт «Мир» в Таиланде

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил использовать российские платежные карты "Мир" на территории Таиланда.
ТАСС 19:02
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам

Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.
Lenta.ru вчера в 15:25
Армия и оружие

Индия ликвидирует последнюю эскадрилью МиГ-27

Индия решила отказаться от последней эскадрильи самолетов МиГ-27, которые ВВС страны использовали последние 35 лет.
Московский Комсомолец 07:43
Армия и оружие

СМИ Финляндии: российские средства РЭБ показали свою мощь на Украине

По словам Павленко, среди прочего, русские удаленно отключали большое количество военной радиоаппаратуры, используемой Украиной.
Военное обозрение вчера в 07:24
Наука

В Каталонии найдено ожерелье последних неандертальцев

В северо-восточной части Каталонии исследователями был найден фрагмент ожерелья, принадлежащий последним представителям неандертальцев.
Дни24 08:33
Общество

«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»

"Роскосмос" расторг контракт с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 19:04
Хоккей

Игрок «Оттавы» потерял сознание во время матча с «Бостоном»

Сабурен упал на лед, потеряв сознание. Врачи около 10 минут оказывали ему первую помощь, а затем унесли игрока на носилках.
NewInform 21:00
Футбол

Олег Артемов: «После матча с Саудовской Аравией „Ювентус“ был готов высылать самолет за Головиным»

После матча с Саудовской Аравией Паратичи написал мне, что готов высылать самолет за Головиным.
Спорт-Экспресс 15:52
Кино

Сериал «Ведьмак» растянут на семь сезонов

Профиль 07:55
Как работают Яндекс.Новости?
Главное