Политика
РБКNYT узнала о задержании в Москве самолета с американским атташе
Российские должностные лица в августе задержали вылет самолета из Москвы, который должен был доставить в один из госпиталей Германии заболевшего американского военного атташе. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации президента США.
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Культура
Лидер Linkin Park записал песню для российского фильма «Аванпост»
Российская газета вчера в 09:27
Теннис
Надаль объяснил, почему снялся с «Мастерса» в Париже
Испанский теннисист Рафаэь Надаль рассказал, почему принял решение не продолжать выступление на турнире серии «Мастерс» в Париже.
Sportbox.RU 13:53
Общество
Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев
Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв — в частности, цифровые отпечатки голоса.
РИА Новости 08:50
Технологии
Apple запустила свою стриминговую платформу
Американская компания Apple запустила собственную стриминговую платформу Apple TV+. Об этом сообщатся на официальном сайте корпорации.
Газета.Ru 01:20
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за интервью детей с геем
Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело по п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) из-за публикации роликов, в которых дети беседуют на «сексуальные темы» со взрослыми.
РБК 11:04
Общество
Мама девочки из США с «маской Бэтмена» поблагодарила россиян за помощь
Мама американской 6-месячной девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар для удаления большого родимого пятна на все лицо, поблагодарила россиян за помощь.
РБК 17:40
Космос
Ученые нашли недалеко от Земли новую экзопланету
Исследователи подтвердили наличие экзопланеты, которая вращается вокруг ближайшей к Земле звезды в созвездии Тельца.
Суть событий 06:51
Шоу-бизнес
Пугачева пообещала вернуться на сцену в 80 лет
Певица Алла Пугачева 2 ноября повторила в Минске свой Кремлевский юбилейный концерт, посвященный 70-летию, но зареклась возвращаться на сцену как минимум 10 лет — до следующего юбилея.
Известия 17:43
Музыка
Россияне выбрали музыку для своих похорон
Большинство россиян предпочли бы на собственных похоронах включать песни Highway To Hell австралийской рок-группы AC/DC и The Show Must Go On группы Queen, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные опроса сервиса "Яндекс.Музыка".
Газета.Ru вчера в 08:41
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам
Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.
Lenta.ru вчера в 15:25
Армия и оружие
В США назвали Россию реальной военной угрозой
Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.
RT на русском 18:49
Происшествия
Борис Титов прокомментировал приговор ростовскому бизнесмену Каковкину
Бизнес-омбудсмен Борис Титов прокомментировал приговор ростовскому бизнесмену Андрей Каковкину, который входит в так называемый «лондонский список».
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону вчера в 09:00
Фигурное катание
В Сети появилось видео выступления Загитовой на этапе Гран-при
Видео короткой программы российской спортсменки Алины Загитовой на французском этапе Гран-при по фигурному катанию в Гренобле размещено в Сети, информирует Sport24.
Национальная служба новостей 05:16
Общество
Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека»
Верховный суд России по административному иску министерства юстиции ликвидировал движение "За права человека", основанное правозащитником Львом Пономаревым.
Интерфакс вчера в 08:04
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей
Обвиняемый во взяточничестве полковник ФСБ Кирилл Черкалин частично признал исковые требования.
RT на русском вчера в 09:20
Кино
Мединский не видит оснований запрещать фильм «Джокер» в России
Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что фильм "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли, вышедший в российский прокат 3 октября, не противоречит требованиям законодательства РФ, поэтому оснований для его запрета в стране нет.
Инфорос 31 октября в 08:37
Общество
Названы вакансии с зарплатой выше 200 тысяч рублей
Названы вакансии, где работодатель готов платить больше 200 тыс. рублей в месяц сотруднику.
Газета.Ru 07:12
Футбол
Хусаинов раскритиковал судейство в матче «Зенита» и ЦСКА
Бывший арбитр категории ФИФА Сергей Хусаинов раскритиковал судейство в матче «Зенита» и ЦСКА, который недавно завершился вничью 1:1. Об этом пишет «Чемпионат.com».
NewInform 16:45
Армия и оружие
На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС
Известия вчера в 23:20
Общество
Захарова осудила осквернение мемориала маршалу Жукову в Одессе
Российская газета 18:56
Армия и оружие
В Мали 15 военных погибли в ходе нападения боевиков
Не менее 15 военных правительственной армии Мали погибли при нападении боевиков на севере страны.
Аргументы и Факты вчера в 16:21
Музыка
Участник «Евровидения-2008» провалился на «Голосе»
Усталость и негодование Полины Гагариной, Пелагея на руках Дмитрия Нагиева и неудачная попытка "напомнить о себе" участника "Евровидения-2008" Руслана Алехно: "Газета.Ru" рассказывает о самых ярких моментах четвертой недели слепых прослушиваний восьмого сезона шоу "Голос".
Газета.Ru вчера в 17:14
Экономика
Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%
Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.
РБК вчера в 04:26
Экономика
Новую систему пенсионных накоплений обсудят в Госдуме
Напомним, 29 октября Минфин РФ и регулятор представили проект закона о новой системе пенсионных накоплений, которую назвали «Гарантированный пенсионный план».
Независимое телевидение Севастополя 31 октября в 02:54
Здоровье
«Ростех» начал поставки новой вакцины от гриппа
Холдинг "Нацимбио", входящий в госкорпорацию "Ростех", заключил с Минздравом России первый контракт на поставку новой четырехвалентной вакцины от гриппа, всего в 2019 году регионы РФ получат более 2,7 миллиона доз, говорится в сообщении компании.
РИА Новости вчера в 06:45
Общество
«Роскосмос» назвал причину отказа от «Ангары»
Агентство отмечает, что в настоящее время готовится возобновление летных испытаний семейства ракет «Ангара», которые в «Роскосмосе» называют перспективными.
Lenta.ru 04:05
Политика
«Сказочные молодцы» лишают Украину транзита газа, заявил Соловьев
Украину пытаются лишить транзита газа, заявил телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале.
РИА Новости 18:30
Происшествия
Во Владивостоке у женщины в руках взорвался неизвестный предмет
Женщина во Владивостоке была госпитализирована после того, как подняла с земли неизвестный предмет, который взорвался у нее в руках, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 09:10