Общество
RT на русскомNYT: в Нью-Йорке закроют самую крупную в мире тюрьму
В городском совете Нью-Йорка одобрен план, предусматривающий ликвидацию тюрьмы Райкерс, которая считается крупнейшей в мире. Об этом сообщает газета The New York Times.
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Власти Нью-Йорка анонсировали закрытие самой крупной в мире тюрьмы
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