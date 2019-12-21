Американское издание The New York Times обнародовало маршрут передвижений президента США Дональда Трампа. Как отмечает в своей статье газета, отследить местонахождение американского лидера удалось в один из дней 2017 года. представители спецслужб не стали комментировать публикацию.

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