Политика

Наша версияНаша версияNYT в подробностях отследила перемещения Трампа

Американское издание The New York Times обнародовало маршрут передвижений президента США Дональда Трампа. Как отмечает в своей статье газета, отследить местонахождение американского лидера удалось в один из дней 2017 года. представители спецслужб не стали комментировать публикацию.
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NYT отследила секретные перемещения охраны Трампа

Газета.Ru02:43

СМИ проследили перемещения охраны президента Трампа

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NYT отследила и опубликовала геолокацию Трампа

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NYT заявила об успешной слежке за Трампом

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ТАССвчера в 18:06

NYT заявила о возможности проследить за окружением Трампа по базе GPS

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Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

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В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen

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Один из раненых на Лубянке мог пострадать от действий силовиков

Сайт «Открытые медиа» пишет, что спецслужбы в течение часа после начала стрельбы не могли установить сколько всего нападавших.
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Маск пожелал не долетевшему до МКС кораблю Starliner удачной посадки

Глава корпорации SpaceX Илон Маск пожелал успешной посадки и скорейшего восстановления кораблю Starliner компании Boeing, который не смог 20 декабря выйти на плановую орбиту для стыковки с МКС.
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РИА Новости вчера в 12:40
Общество

В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости

Нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен в России с 20 до 10 км/ч.
RT на русском вчера в 09:15
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Россия в два шага разрушила многолетние военные планы США

Россия разрушила многолетние военные планы США своими действиями по обеспечению безопасности.
ФАН вчера в 13:55
Происшествия

СМИ показали видео перевозки воющего пассажира на тележке во Внуково

Сотрудники правоохранительных органов задержали пассажира в московском аэропорту Внуково.
РБК 03:49
Кино

Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix

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WP: Белый дом отказался от срочной военной помощи Украине

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В Волгограде открыли памятник Сталину

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Рейтинг одобрения работы Путина вырос до 64% после пресс-конференции

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Отмечается, что Трамп стал третьим президентом в истории, кому объявили импичмент.
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Общество

Кабмин одобрил новые штрафы за информацию о наркотиках в интернете

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Врач-иммунолог назвал опасные «дозы» мандаринов

Доктор медицинских наук и иммунолог-аллерголог Андрей Продеус посоветовал россиянам не увлекаться мандаринами на новогодних праздниках, поскольку они способны привести к так называемой псевдоаллергической реакции.
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