Политика

Наша версияНаша версияNYT в подробностях отследила перемещения Трампа

Американское издание The New York Times обнародовало маршрут передвижений президента США Дональда Трампа. Как отмечает в своей статье газета, отследить местонахождение американского лидера удалось в один из дней 2017 года. представители спецслужб не стали комментировать публикацию.
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