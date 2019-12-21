Политика
Наша версияNYT в подробностях отследила перемещения Трампа
Американское издание The New York Times обнародовало маршрут передвижений президента США Дональда Трампа. Как отмечает в своей статье газета, отследить местонахождение американского лидера удалось в один из дней 2017 года. представители спецслужб не стали комментировать публикацию.
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Политика
Лучший подарок. «Нафтогаз» оценил санкции против «Северного потока-2»
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев назвал "лучшим предновогодним подарком" подписание президентом США Дональдом Трампом оборонного бюджета на 2020 год, включающего санкции против "Северного потока-2".
Политика
Киев сообщил о выплате «Газпромом» $3 млрд после решения по транзиту
«Газпром» заплатит «Нафтогазу» $3 млрд долга по решению Стокгольмского арбитража, заявил «Громадске» помощник президента Украины Андрей Ермак.
Происшествия
В крупном ДТП в Ленинградской области погибли два человека
Два человека погибли, еще четыре пострадали при наезде грузовика на пять легковых автомобилей в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
Единоборства
Лебедев оказался немного легче Мчуну перед боем
Южноафриканский боксер Табисо Мчуну весит 90,6 кг. Вес Дениса Лебедева составляет 90,5 кг.
Общество
Суд оставил в силе приговор израильтянке Иссахар
Московский областной суд в четверг оставил в силе приговор гражданке Израиля Нааме Иссахар, ранее осужденной в России на 7,5 года колонии за контрабанду и хранение наркотиков.
Экономика
Миронов предложил раздать гражданам России триллион рублей
Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил выплатить гражданам РФ «13-ю зарплату» из неизрасходованного 1 трлн рублей из средств федерального бюджета, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.
Происшествия
Летевший из Гоа в Москву самолет экстренно сел в Баку
Самолет авиакомпании Azur Air экстренно приземлился в Баку.
Кино
Раскрыты пикантные детали съемок секса с Асмус
Режиссер откровенно признался, что ни Асмус, ни Янковский – не порноактеры, а потому снимать нашумевшую сцену из фильма "Текст" было тяжело всем.
Армия и оружие
Испытания российского фрегата вызвали в Норвегии радиошумы
Политика
Орешкин поделился итогами переговоров Путина и Лукашенко
Общество
В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости
Нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен в России с 20 до 10 км/ч.
Футбол
Гол в ворота «Зенита» признан лучшим в групповом этапе ЛЧ
УЕФА подвел итоги голосования за лучшие голы группового этапа Лиги чемпионов.
Спорт
СК заявил об изменении Родченковым базы данных Московской лаборатории
Не дали перепроверить базу Родченкова Следственный комитет, который проводит свое собственное расследование в Московской лаборатории и подозревает Родченкова в том, что тот разработал схему подмены допинг-проб, чтобы брать со спортсменов за это деньги, заявил, что хотел бы провести экспертизу той базы, которую вручил WADA беглый химик.
Футбол
Глава ФИФА предложил вернуть к обсуждению идею о мультинациональных лигах
Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что организация может отказаться от своей давней оппозиции по мультинациональным лигам.
Армия и оружие
Эффективность С-400 в Турции вызвала негодование США
В ходе учебного боя С-400 удалось зафиксировать все цели. Это вызвало волну возмущения в Америке.
Происшествия
В центре Москвы произошла стрельба возле здания ФСБ
РБК со ссылкой на источники пишет, что неизвестный открыл огонь из автомата Калашникова в приемной спецслужбы.
Экономика
Forbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года
Экономика
В России подорожают коньяк и водка
С 1 января 2020 года в России подорожают водка, коньяк, бренди и ликеро-водочные изделия.
Футбол
Губерниев отреагировал на резкое высказывание Сёмина в свой адрес
Известный комментатор Дмитрий ГУберниев отреагировал на резкое высказывание в свой адрес со стороны главного тренера московского «Локомотива» Юрия Сёмина.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Общество
Кудрин предложил меры для решения проблемы долгостроя
Решить проблему долгостроя можно за два-три года, считает председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин.
Единоборства
Саид Нурмагомедов потерпел первое поражение в UFC
Российский боец смешанного стиля Саид Нурмагомедов проиграл бразильцу Раони Барселосу на турнире UFC Fight Night 165 в южнокорейском Пусане.
Политика
Путин назвал странным решение Ленина по Украине
Президент РФ Владимир Путин назвал странным решение лидера большевиков Владимира Ульянова (Ленина) передать Украинской Советской Социалистической Республике русские территории, сообщает Lenta.ru по словам главы государства в ходе большой пресс-конференции.
Происшествия
Жителя США приговорили к 15 годам тюрьмы за сожжение флага ЛГБТ
Политика
США пригрозили фатальными санкциями прокладчику «Северного потока — 2»
Сенаторы США Тед Круз и Рон Джонсон направили официальное письмо швейцарско-нидерландской компании Allseas, которая занимается прокладкой подводных элементов трубопровода «Северный поток — 2», в котором предупредили о санкциях при продолжении работ в рамках проекта.
Гаджеты
Раскрыты характеристики смартфона Samsung Galaxy S10 Lite
Политика
Посол Украины в США обвинил Россию в тайном влиянии на ООН
Новоназначенный посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что половина россиян, работающих в ООН, являются агентами ФСБ.
Происшествия
Бывшего и действующего полицейских в Бурятии заподозрили в убийстве
Сотрудники Следственного управления СКР по Бурятии задержали бывшего и действующего полицейских, обвиняемых в убийстве двух девушек, сообщила в субботу пресс-служба ведомства.
Космос
Маск пожелал NASA и Boeing успешно провести посадку Starliner
Предприниматель Илон Маск желает специалистам NASA и корпорации Boeing успешно осуществить посадку космического корабля Starliner.
Футбол