Коронавирус

ВедомостиВедомостиNYT выпустила номер с именами умерших от коронавируса на первой полосе

Воскресный номер газеты The New York Times вышел с первой полосой, полностью состоящей из имен американцев, умерших от коронавируса. «Число погибших в США приближается к 100 000, это неисчислимая потеря», – говорится в заголовке на первой полосе.
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Газета New York Times целиком посвятила первую полосу людям, которые погибли от коронавируса

Эхо Москвы06:06

NYT отвела первую полосу газеты именам жертв коронавируса в США

Московский Комсомолецвчера в 23:28

NYT напечатала список жертв COVID-19 в США на первой полосе

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The New York Times опубликовала на первой полосе тысячу имен умерших из-за коронавируса

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New York Times напечатала на первой полосе список жертв COVID-19 в США

РИА Новостивчера в 23:36

New York Times отвела первую полосу газеты именам жертв COVID-19 в США

РБК00:47

New York Times отвела всю первую полосу газеты именам жертв COVID-19 в США

Интерфаксвчера в 23:02
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 09:29, Ашберн
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