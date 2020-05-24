Воскресный номер газеты The New York Times вышел с первой полосой, полностью состоящей из имен американцев, умерших от коронавируса. «Число погибших в США приближается к 100 000, это неисчислимая потеря», – говорится в заголовке на первой полосе.

NYT выпустила номер с именами умерших от коронавируса на первой полосе

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