Американская газета The New York Times утверждает, что ей удалось подтвердить подлинность новой видеозаписи, на которой якобы запечатлен ракетный удар по самолету Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» в небе над Тегераном.

NYT заявила о подлинности нового видео с попаданием ракет в Boeing

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