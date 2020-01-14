Политика
ИзвестияNYT заявила о подлинности нового видео с попаданием ракет в Boeing
Американская газета The New York Times утверждает, что ей удалось подтвердить подлинность новой видеозаписи, на которой якобы запечатлен ракетный удар по самолету Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» в небе над Тегераном.
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Гаджеты
Western Digital представила прототип карманного SSD-диска на 8 ТБ
Презентация включала в себя демонстрацию прототипа карманного портативного SSD-диска с интерфейсом SuperSpeed USB 20Gbps, обеспечивающим передачу данных со скоростью 20 Гбит/с. и накопителя SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB Type-C емкостью 1 ТБ для смартфонов и ноутбуков.
Политика
Путин обратится с посланием к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля.
Культура
Муж Нетребко опроверг отказ выступать с армянской певицей
Политика
Лавров рассказал о дедолларизации российской экономики
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва продолжает линию на поэтапную дедолларизацию экономики и расширение расчётов в нацвалютах.
Здоровье
«Известия»: России угрожает штамм вируса птичьего гриппа H5N8
Роспотребнадзор сообщил о высокой вероятности заражения птиц юго-западных регионов России вирусом птичьего гриппа А(H5N8), переносчиками которого также могут стать свиньи.
Армия и оружие
Спикер парламента Ливии обвинил Турцию в возобновлении боёв в Триполи
Председатель Палаты представителей (парламента) Ливии, расположенного в Тобруке, Акила Салех Иса обвинил Турцию в том, что перемирие оказалось сорванным и в Триполи возобновились боевые действия.
Технологии
АНБ обнаружило в операционных системах Windows уязвимость
По информации источника, речь идет о криптографических компонентах операционных систем Windows, позволяющих злоумышленникам получить несанкционированный доступ к информации.
Футбол
Неймар крутил роман с российской моделью
Нападающий сборной Бразилии и французского «ПСЖ» Неймар встречался с российской Instagram-моделью Катериной Сафаровой.
Политика
NYT: российских хакеров обвинили в атаке на украинскую Burisma
Американские СМИ подозревают "российских хакеров" в атаке на серверы украинской газовой компании Burisma, вовлеченной в скандал вокруг импичмента президента США Дональда Трампа.
Шоу-бизнес
31-летняя Мэрилин Керро стала мамой во второй раз
Прошедшим летом Мэрилин Керро объявила о второй беременности. Вечером 14 января эстонская ведьма сообщила поклонникам, что родила дочь.
Кино
Объявлены номинанты на Оскар 2020
В Лос-Анджелесе Американская киноакадемия объявила номинантов на премию Оскар 2020.
Автоспорт
Экипаж Каргинова выиграл девятый этап «Дакара»
Экипаж команды «КамАЗ-Мастер» под управлением Андрея Каргинова выиграл девятый этап ралли-рейда «Дакара-2020».
Авто
Сhevrolet Niva превратится в «Ладу» до конца 2020 года
Стоит напомнить, что в декабре прошлого года появились сведения о том, что «АвтоВАЗ» приобрел у производителя из Соединенных Штатов General Motors долю совместного завода «GM-АвтоВАЗ», ответственного за сборку внедорожника Chevrolet Niva.
Общество
Boeing агрессивно отреагировал на просьбу об обучении пилотов Lion Air
Сотрудники корпорации Boeing во внутренней переписке назвали идиотами представителей авиакомпании Lion Air, которые обратились к ним с просьбой переобучить пилотов под управление новым самолетом 737 MAX.
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров опубликовал редкое фото с женой
Фронтмен группировки "Ленинград" Сергей Шнуров разместил в своем Instagram-аккаунте очередной стих.
Экономика
SCMP: Китай закупит товаров США на $200 млрд в ближайшие два года
Условия первой части торговой сделки между США и Китаем, подписание которой может состояться на этой неделе, предполагает обязательства со стороны Пекина по закупке американских товаров на 200 млрд долларов в течение последующих двух лет, пишет со ссылкой на источники South China Morning Post.
Армия и оружие
По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар
Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.
Происшествия
В четырех землях ФРГ прошла спецоперация против исламистов из Чечни
В фокусе полицейской спецоперации в четырех федеральных землях Германии оказались выходцы из Чечни, подозреваемые в связях с исламистами.
Шоу-бизнес
Мать Тимати показала трогательный снимок сына с его детьми
Мать Тимати показала трогательный снимок сына с его детьми Не так давно семейство именитого рэпера побывало на отдыхе в Латинской Америке.
Авто
Стартовало производство Kia Seltos в России
Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство нового кроссовера KIA Seltos для российского рынка.
Кино
Федор Добронравов анонсировал новый сезон «Сватов»
Актер Федор Добронравов заявил, что новый, седьмой по счету, сезон «Сватов» должен выйти в 2021 году.
Энергетика
В России в начале года растут цены на бензин и дизель
С 1 по 9 января цены на бензин в России выросли на 0,1%, при этом бензин марки Аи-92 и дизель подорожали на 0,2%, Аи-95 и Аи-98 – на 0,1%, сообщил Росстат.
Политика
Хафтар получил приглашение на конференцию по Ливии в Берлине
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар получил приглашение на конференцию по Ливии в Берлине.
Общество
Польша заявила о невозможности поставлять нефть Белоруссии по «Дружбе»
Ранее в Белоруссии заявили, что Минск направил Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Прибалтики коммерческие предложения по импорту нефти.
Футбол