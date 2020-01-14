Политика

ИзвестияИзвестияNYT заявила о подлинности нового видео с попаданием ракет в Boeing

Американская газета The New York Times утверждает, что ей удалось подтвердить подлинность новой видеозаписи, на которой якобы запечатлен ракетный удар по самолету Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» в небе над Тегераном.
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NYT заявила о подлинности нового видео с попаданием ракет в Boeing

Известия18:09

NYT опубликовала новое видео с моментом попадания ракет в украинский «боинг» в Иране

Life.ru16:05

СМИ сообщили о задержании мужчины, снявшего видео ракетного удара по украинскому самолету. Иранский активист это опроверг

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NYT показала видео предполагаемого попадания двух ракет в Boeing в Иране

РБК15:12

В Иране задержали мужчину, заснявшего крушение украинского Boeing после попадания ракеты

Новая газета14:45

NYT заявила о подлинности нового видео с попаданием ракет в Boeing

РЕН ТВ15:28

NYT опубликовала видео предполагаемого попадания ракет в украинский Boeing

ТАСС15:14
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