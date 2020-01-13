Политика
ИнтерфаксNY Times узнала об атаке российских хакеров на украинскую компанию
Американская газета The New York Times сообщает, что российские хакеры атаковали украинскую газовую компанию Burisma. По данным издания, попытки взлома начались в начале ноября.
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с чего всё началось
Российские хакеры успешно взломали серверы украинского газового холдинга Burisma, который получил широкую известность благодаря процедуре импичмента президента США Дональда Трампа, сообщает The New York Times (NYT).Коммерсантъвчера в 20:30
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Происшествия
В Крыму пассажир из Воронежа устроил поножовщину в поезде
В Крыму два пассажира поезда дальнего следования Санкт-Петербург - Севастополь пострадали от поножовщины, устроенной 61-летним уроженцем Воронежской области.
Экономика
Кудрин: из федерального бюджета России воруют 3 миллиарда в год
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах 2-3 миллиардов рублей в год.
Политика
Хафтар взял двое суток на обсуждение соглашения по Ливии с племенами
«Командующий ЛНА маршал Халифа Хафтар положительно воспринял итоговое заявление, но перед подписанием взял двое суток для обсуждения документа с лидерами поддерживающих ЛНА племён», — говорится в сообщении ведомства.
Энергетика
Минск направил предложения о покупке нефти ряду стран
Вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что республика направила на Украину, в Азербайджан, Казахстан, Польшу и страны Балтии предложения о покупке нефти.
Политика
В «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек
Первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев не поддержал инициативу депутата от ЕР Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги.
Автоспорт
Экипаж Каргинова выиграл девятый этап «Дакара» в категории грузовиков
Экипаж российской команды "Камаз-мастер" под руководством Андрея Каргинова выиграл девятый этап ралли-рейда "Дакар" в категории грузовиков.
Происшествия
СМИ назвали имя главного следователя по делу о стрельбе на Лубянке
Руководителем расследования уголовного дела о стрельбе у здания ФСБ на Лубянке назначен генерал-майор Улади Уладиев, пишет Meduza со ссылкой на два источника.
Армия и оружие
Бункер с американскими военными уничтожен иранской ракетой
Как следует из опубликованного одним из военнослужащих поста в любимой Трампом сети Twitter, после попадания иранской баллистической ракеты один из бункеров, который считался до этого момента очень надежным, был полностью разрушен.
Общество
Королева красоты упала на сцене и потеряла бюстгальтер
Победительница конкурса «Мисс Бельгия-2020» споткнулась и потеряла бюстгальтер в прямом эфире. Об этом сообщает издание The Mirror.
Гаджеты
Самый прочный, самый инновационный и самый ремонтопригодный смартфон. Блогер JerryRigEverything подвёл итоги 2019 года
Известный блогер JerryRigEverything, число подписчиков которого на YouTube уже перевалило за 5 млн, подвёл свои итоги прошедшего года.
Общество
Суд обязал Telegram раскрыть SEC информацию о банковских операциях
SEC считает Gram ценной бумагой и настаивает, что к ней нужно применять законодательство о ценных бумагах, в частности, эмитент обязан раскрыть информацию о финансовом состоянии компании.
Общество
В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда
Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
Политика
В Иране прокомментировали запуск механизма разрешения споров по СВПД
Германия, Франция и Великобритания во вторник объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел трех стран.
Общество
Сервис доставки продуктов Golama закрывается
Сервис доставки продуктов из гипермаркетов Москвы Golama объявил о закрытии с 15 января.
Общество
Генпрокуратура не нашла коррупции в декларации прокурора Москвы
Пресс-секретарь политика Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила, что Генпрокуратура не нашла нарушений в декларациях прокурора Москвы Дениса Попова.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Общество
Жители России чувствуют себя счастливыми дольше, чем американцы
Учёные из Дартмутского колледжа в Нью-Гэмпшире выяснили, в каком возрасте люди чувствуют себя наиболее несчастными.
Общество
ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул
Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщили, что устали от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
Единоборства
Макгрегор сообщил, что заработает за бой с Серроне $ 80 млн
Футбол
Джано Ананидзе может перейти в «Тамбов»
Политика
Путин обратится с посланием к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля.
Биатлон
Биатлонистка Мохова стала двукратной чемпионкой юношеской Олимпиады
Российская биатлонистка Алена Мохова стала победительницей спринтерской гонки на 6 км на юношеской Олимпиаде в Лозанне.
Гаджеты
Intel Core i3-10320 обходит по производительности Core i7-7700
Судя по данным теста, Core i3-10320 в некоторых тестах опережает Core i7-7700 на 8,9%. Но учитывая, что некоторые тесты завершились не в пользу новинки (пускай и с меньшей разницей), реальная разница в производительности будет примерно 5-7% в пользу Core i3-10320.
Политика
Володин призвал Польшу извиниться перед евреями
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что руководителям современной Польши должно «принести извинения евреям и всему миру» за то, что атмосфера в стране перед Второй мировой войной и позиция руководства того периода подогревали антисемитские настроения в обществе и создавали почву для последующего массового уничтожения евреев.