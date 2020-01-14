с чего всё началось

Американская газета The New York Times сообщает, что российские хакеры атаковали украинскую газовую компанию Burisma. По данным издания, попытки взлома начались в начале ноября.

NY Times узнала об атаке российских хакеров на украинскую компанию

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