Политика
Газета.RuNYT: российских хакеров обвинили в атаке на украинскую Burisma
Американские СМИ подозревают "российских хакеров" в атаке на серверы украинской газовой компании Burisma, вовлеченной в скандал вокруг импичмента президента США Дональда Трампа.
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с чего всё началось
Российские хакеры успешно взломали серверы украинского газового холдинга Burisma, который получил широкую известность благодаря процедуре импичмента президента США Дональда Трампа, сообщает The New York Times (NYT).Коммерсантъвчера в 20:30
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Рекордное наводнение в Венеции сменилось пересыханием каналов
Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.
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Экономика
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Кино
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Marvel Entertainment представила новый тизер-трейлер своего предстоящего кинокомикса «Чёрная вдова».
Шоу-бизнес
СМИ анонсировали свадьбу футболиста Смолова с внучкой Ельцина
Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов намерен жениться на Марии Юмашевой, которая приходится внучкой первого президента России Бориса Ельцина.
Политика
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Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объяснил отказ подписать мирный договор по Ливии с главой правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сараджем.
Общество
Nissan опроверг информацию о планируемом выходе из альянса с Renault
Здоровье
Работников Елецкой станции переливания крови трудоустроят
В интернете стали появляться слухи о ненадлежащем трудоустройстве работников Елецкой станции переливания крови.
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Трейлер фантастического фильма ужасов про вампира Майкла Морбиуса опубликовали в Сети, это второй фильм в рамках вселенной Marvel от Sony.
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В Москве погиб испанский журналист Sputnik
В Москве нашли тело испанского журналиста Мануэля Антонио Санчеса Регаладо, который, по предварительным данным, был корреспондентом Sputnik.
Общество
На обучение российских госслужащих в 2020 году потратят 104 млн рублей
Власти России выделят 104 млн рублей на обучение более чем 14,8 тыс. российских государственных служащих в 2020 году.
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Кино
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Наука
В США выбрали место строительства нового коллайдера
Министерство энергетики США выбрало Брукхейвенскую национальную лабораторию в штате Нью-Йорк в качестве места строительства новой установки — Электрон-ионного коллайдера (Electron-Ion Collider, EIC).
Общество
Москвичам открыли доступ к электронным медкартам
На столичном портале mos.ru заработал новый сервис, открывающий пациентам городских поликлиник доступ к электронной медицинской карте.
Происшествия
Полиция Германии начала спецоперацию против чеченских исламистов
Полицейская спецоперация против чеченских исламистов проходит в Германии, 15 января сообщает генеральная прокуратура ФРГ в официальном аккаунте соцсети Twitter.
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В России создают гравитационную навигацию для военной техники
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Политика
В Литве предложили отмечать день взятия Москвы
Депутат сейма Литвы Арвидас Анушаускас предложил отмечать дату взятия Москвы в 1610 году.