с чего всё началось

Американские СМИ подозревают "российских хакеров" в атаке на серверы украинской газовой компании Burisma, вовлеченной в скандал вокруг импичмента президента США Дональда Трампа.

NYT: российских хакеров обвинили в атаке на украинскую Burisma

Происшествия Садальский пошутил про выпавшую из окна модель Актер Станислав Садальский пошутил в инстаграме про ситуацию вокруг падения модели Ксении Пунтус из окна дома, в котором находится квартира, где проживает внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков.

Гаджеты OnePlus 8 получит дисплей с частотой обновления кадров 120 Гц Сегодня компания OnePlus, входящая вместе с Oppo и Vivo в холдинг BBK, провела в Китае пресс-конференцию, на которой рассказала о подробностях дисплея будущего флагмана OnePlus 8. Его главной особенностью станет частота обновления кадров 120 Гц.

Общество Рекордное наводнение в Венеции сменилось пересыханием каналов Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.

Общество ЕСПЧ не признал политическим второе дело Ходорковского Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не стал взыскивать с России компенсацию для бывшего совладельца нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского и экс-президента банка МЕНАТЕП, акционера ЮКОСа Платона Лебедева за преследование в рамках второго дела ЮКОСа.

Экономика SCMP раскрыла детали торговой сделки Китая и США Гонконгская газета South China Morning Post сообщила, что китайская сторона купит у Соединенных Штатов товаров на $200 млрд в рамках торгового соглашения стран.

Шоу-бизнес СМИ анонсировали свадьбу футболиста Смолова с внучкой Ельцина Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов намерен жениться на Марии Юмашевой, которая приходится внучкой первого президента России Бориса Ельцина.

Здоровье Работников Елецкой станции переливания крови трудоустроят В интернете стали появляться слухи о ненадлежащем трудоустройстве работников Елецкой станции переливания крови.

Кино Вышел трейлер фильма «Морбиус» с Джаредом Лето Трейлер фантастического фильма ужасов про вампира Майкла Морбиуса опубликовали в Сети, это второй фильм в рамках вселенной Marvel от Sony.

Происшествия В Москве погиб испанский журналист Sputnik В Москве нашли тело испанского журналиста Мануэля Антонио Санчеса Регаладо, который, по предварительным данным, был корреспондентом Sputnik.

Кино Третий сезон «Мира Дикого Запада» выйдет 15 марта HBO опубликовал новый тизер третьего сезона «Мира Дикого Запада» — научно-фантастического сериала Джонатана Нолана и Лизы Джой при участии Джей Джей Абрамса по мотивам романа Майкла Крайтона.

Наука В США выбрали место строительства нового коллайдера Министерство энергетики США выбрало Брукхейвенскую национальную лабораторию в штате Нью-Йорк в качестве места строительства новой установки — Электрон-ионного коллайдера (Electron-Ion Collider, EIC).

Общество Москвичам открыли доступ к электронным медкартам На столичном портале mos.ru заработал новый сервис, открывающий пациентам городских поликлиник доступ к электронной медицинской карте.