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Обозреватель NZZ Бок: отказ от российского газа приведет Германию к зависимости от Китая

Автор раскритиковал немецкие власти за приверженность планам полного отказа от атомных электростанций.
РИА Новости
Германия, как и другие западные страны, столкнулась с тяжелыми экономическими проблемами — ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции — из-за введения санкций против России после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
РИА Новости
В основном меры затронули финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако в Европе стали громче звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из России.
РИА Новости
«Германия скатывается из одной зависимости в другую: "зеленая" и свободная от углекислого газа экономика невозможна без массового импорта из Китая», — отметил Бок.
Lenta.ru

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NZZ: отказ от российских энергоресурсов приведет Германию к зависимости от Китая
Общественная служба новостей17:07
Обозреватель NZZ Бок: отказ от российского газа приведет Германию к зависимости от Китая
РИА Новостивчера в 16:27
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