Германия, как и другие западные страны, столкнулась с тяжелыми экономическими проблемами — ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции — из-за введения санкций против России после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
В основном меры затронули финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако в Европе стали громче звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из России.
Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) хотят посетить Запорожскую атомную электростанцию в подконтрольном российским войскам Энергодаре, на которой хранятся 30 т плутония и 40 т обогащенного урана, заявил генеральный директор МАГАТЭ Мариано Гросси на Всемирном экономическом форуме в Давосе.