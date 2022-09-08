Подавший ранее в отставку итальянский премьер-министр Марио Драги рассказал, что видел неизменный источник восхищения в «достоинстве, с которым Елизавета занимала свой пост в течение столь долгого времени».
"Проектом постановления для лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, предусмотрен запрет пересечения дороги по пешеходным переходам, в том числе нерегулируемым", — указывается в ответе первого замминистра Андрея Костюка депутату.
Военный корабль Румынии, который должен был обезвредить дрейфующую мину в районе порта Констанца, из-за погодных условий столкнулся с ней и получил повреждения, экипаж не пострадал, сообщает пресс-служба Военно-морских сил страны.