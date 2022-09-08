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Британская королева Елизавета II умерла в возрасте 96 лет, королем станет ее сын Чарльз

В четверг, 8 сентября, на 97-м году жизни умерла королева Елизавета II, сообщили в Букингемском дворце.
RT на русском
«Король и королева-консорт на ночь останутся в Балморале и вернутся в Лондон завтра», — сообщает Букингемский дворец о Чарльзе и Камилле.
BFM.ru
Подавший ранее в отставку итальянский премьер-министр Марио Драги рассказал, что видел неизменный источник восхищения в «достоинстве, с которым Елизавета занимала свой пост в течение столь долгого времени».
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Годом ранее в возрасте 99 лет скончался супруг Елизаветы II принц Филипп.
e1.ru

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