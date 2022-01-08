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На Камчатке число самозанятых выросло в 4,5 раза в 2021 году

Число самозанятых на Камчатке за год увеличилось в 4,5 раза, превысив 4 500 человек.
ТАСС
Поддержку в виде субсидий, грантов, поручительств получили более 400 субъектов малого и среднего бизнеса.
ТАСС
В конце года губернатор Камчатского края Владимир Солодов принял ряд решений, которые положительно повлияли на состояние нескольких сфер бизнеса.
ИА Камчатка
Несмотря на то, что прошедший год был сложным – последствия пандемии еще сохраняются и продолжают оказывать негативное влияние на экономику - в целом Камчатский край успешно заканчивает 2021 год с точки зрения экономического развития.
ИА Камчатка

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На Камчатке число самозанятых выросло в 4,5 раза в 2021 году
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