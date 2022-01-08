Несмотря на то, что прошедший год был сложным – последствия пандемии еще сохраняются и продолжают оказывать негативное влияние на экономику - в целом Камчатский край успешно заканчивает 2021 год с точки зрения экономического развития.
Источники издания уточнили, что Москва пострадает из-за экономических ограничений в случае «вторжения» на Украину: Вашингтон хочет внести ее в список стран с эмбарго по аналогии с этими четырьмя государствами.
Заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал агентству «Прайм», что тех, кто задолжал банкам и не может вовремя вернуть деньги, в 2022 году ждут некоторые послабления, которые позволят сохранить часть доходов от банковских взысканий.
"Хотя существуют определенные споры о причинах предыдущих пяти массовых вымираний, в научном сообществе нет ни слова о причине продолжающегося шестого — слишком много людей, а самые богатые из них потребляют слишком много, и все это усугубляется гендерным фактором, расовым и экономическим неравенством", - добавил Эрлих.