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На Кипре вырос спрос на недвижимость со стороны российских покупателей

На Кипре резко увеличился спрос на покупку недвижимости.
Lenta.ru
Наибольшим спросом среди российских покупателей в уходящем квартале пользовались апартаменты стоимостью до 300 тысяч евро и дома по цене до 500 тысяч евро, расположенные в Ларнаке.
Lenta.ru
Покупатели апартаментов предпочитают лоты с двумя−тремя спальнями, расположенные в жилом комплексе с бассейном.
Строительная Газета
Граждане кинулись скупать жилье за границей в том числе и ради иностранных паспортов и вида на жительство (ВНЖ).
Lenta.ru

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СМИ: россияне кинулись скупать недвижимость на Кипре
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