Lenta.ruНа Кипре вырос спрос на недвижимость со стороны российских покупателейНа Кипре резко увеличился спрос на покупку недвижимости.Lenta.ruНаибольшим спросом среди российских покупателей в уходящем квартале пользовались апартаменты стоимостью до 300 тысяч евро и дома по цене до 500 тысяч евро, расположенные в Ларнаке.Lenta.ruПокупатели апартаментов предпочитают лоты с двумя−тремя спальнями, расположенные в жилом комплексе с бассейном.Строительная ГазетаГраждане кинулись скупать жилье за границей в том числе и ради иностранных паспортов и вида на жительство (ВНЖ).Lenta.ruЧитать далееСвернутьПодробнее о событииСМИ: россияне кинулись скупать недвижимость на КипреТурДом15:29Lenta.ru: россияне скупают жилье на КипреBFM.ru13:38На Кипре вырос спрос на недвижимость со стороны российских покупателейLenta.ru01:31Эксперты назвали причину удорожания жилья на КипреСтроительная Газетавчера в 10:29Показать ещёОценить15Поделиться