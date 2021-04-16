В экономику Кубани за 5 лет привлекли $5 млрд иностранных инвестиций
За последние пять лет зарубежные компании вложили в экономику Краснодарского края более 5 млрд долларов инвестиций. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации. В регионе более 300 предприятий ведут бизнес с участием иностранного капитала.В источнике
Подробнее о событии
Кондратьев: мы должны наращивать объем инвестиций за счет инструментов поддержки
Кубань 24вчера в 14:16
За пять лет зарубежные компании вложили в экономику Кубани инвестиции на 5 млрд рублей
Краснодарские известиявчера в 09:01
В экономику Кубани за пять лет вложили более 5 млрд рублей иностранных инвестиций
Деловая газета. Югвчера в 09:25
На Кубани реализуют 10 проектов с участием иностранных инвестиций на 24 млрд рублей
Администрация Краснодарского краявчера в 09:17