За последние пять лет зарубежные компании вложили в экономику Краснодарского края более 5 млрд долларов инвестиций. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации. В регионе более 300 предприятий ведут бизнес с участием иностранного капитала.

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