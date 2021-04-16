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РБК Краснодар

В экономику Кубани за 5 лет привлекли $5 млрд иностранных инвестиций

За последние пять лет зарубежные компании вложили в экономику Краснодарского края более 5 млрд долларов инвестиций. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации. В регионе более 300 предприятий ведут бизнес с участием иностранного капитала.В источнике

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На Кубани рассказали о реализации проектов с иностранными инвестициями

РИА Новостивчера в 16:18

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Кубань 24вчера в 14:16

За пять лет зарубежные компании вложили в экономику Кубани инвестиции на 5 млрд рублей

Краснодарские известиявчера в 09:01

В экономику Кубани за 5 лет привлекли $5 млрд иностранных инвестиций

РБК Краснодарвчера в 09:44

В экономику Кубани за пять лет вложили более 5 млрд рублей иностранных инвестиций

Деловая газета. Югвчера в 09:25

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Администрация Краснодарского краявчера в 09:17
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