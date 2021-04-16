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Администрация Краснодарского края

На Кубани реализуют 10 проектов с участием иностранных инвестиций на 24 млрд рублей

Как сообщил вице-губернатор Александр Руппель, до 2020 года в крае дали старт 20 иностранных проектов с объемом инвестиций более 50 млрд рублей.В источнике

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На Кубани рассказали о реализации проектов с иностранными инвестициями

РИА Новостивчера в 16:18

На Кубани реализуют 10 проектов с участием иностранных инвестиций на 24 млрд рублей

Администрация Краснодарского краявчера в 09:17

Иностранные компании инвестировали в кубанские проекты 24 млрд рублей

ЮГ Timesвчера в 12:05

В экономику Кубани за 5 лет привлекли $5 млрд иностранных инвестиций

РБК Краснодарвчера в 09:44

В экономику Кубани за пять лет вложили более 5 млрд рублей иностранных инвестиций

Деловая газета. Югвчера в 09:25

За пять лет зарубежные компании вложили в экономику Кубани инвестиции на 5 млрд рублей

Краснодарские известиявчера в 09:01

Кондратьев: мы должны наращивать объем инвестиций за счет инструментов поддержки

Кубань 24вчера в 14:16
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Марсианский вертолёт успешно прошёл тест на вращение лопастей с высокой скоростью

Команда NASA сообщила обнадёживающие новости: 16 апреля, в 154-ю годовщину со дня рождения авиаконструктора Уилбура Райта (Wilbur Wright), было получено сообщение о том, что марсианский вертолёт «Изобретательность» (Ingenuity) прошёл тест на вращение лопастей на высокой скорости.
3DNews04:48

В мэрии Кинешмы задержан начальник отдела транспорта за взятку в крупном размере

В СУСК РФ по Ивановской области сообщили о задержании начальника отдела транспорта и связи Администрации г.о. Кинешма за получение взятки (пункт «в», части 5, статьи 290 УК РФ).
SMINEWS в Ивановевчера в 12:41

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Строки кода патча 9.1 для Shadowlands: LOOT_ITEM_BONUS_ROLL_SELF — «Вы получили дополнительную добычу: %s». LOOT_ITEM_BONUS_ROLL_SELF_MULTIPLE — «Вы получили дополнительную добычу: %sx%d». Тестирование нового рейда на PTR-сервере World of Warcraft: Shadowlands начнется 16 апреля.
CyberSport.ru14 апреля в 12:09