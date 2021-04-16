Как сообщил вице-губернатор Александр Руппель, до 2020 года в крае дали старт 20 иностранных проектов с объемом инвестиций более 50 млрд рублей.

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