Средний лимит по кредитным картам россиян в марте достиг максимума с начала года - 69,3 тысячи рублей, показатель растет уже третий месяц подряд, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

С чего всё началось Средний лимит по кредитным картам в РФ достиг максимума с начала года "В марте 2021 года средний размер лимита по кредитным картам составил 69,3 тысячи рублей, увеличившись на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказано в исследовании. РИА Новости 23:19