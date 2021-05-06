Средний лимит по кредитным картам в РФ достиг максимума с начала года
Средний лимит по кредитным картам россиян в марте достиг максимума с начала года - 69,3 тысячи рублей, показатель растет уже третий месяц подряд, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй, которое имеется в распоряжении РИА Новости.В источнике
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Средний лимит по кредитным картам в РФ достиг максимума с начала года
"В марте 2021 года средний размер лимита по кредитным картам составил 69,3 тысячи рублей, увеличившись на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказано в исследовании.
РИА Новости23:19
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Средний лимит по кредитным картам в России достиг максимума с начала года
Центральная Служба Новостей00:01