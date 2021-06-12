На Кубе перестанут принимать наличные доллары
Кубинские банки с 21 июня перестанут принимать наличные доллары для зачисления на счета клиентов, заявил первый зампред Центробанка Кубы Франсиско Майобре Ленсе. Власти Кубы рекомендуют туристам менять доллары на валюту, которая принимается к оплате.В источнике
С чего всё началось
Власти Кубы призвали туристов не брать с собой наличные доллары при поездке на остров
Руководство Кубы рекомендует туристам, запланировавшим поездку на остров, не брать с собой наличные доллары США, поскольку они не будут приниматься ни к оплате, ни к обмену на кубинские песо.
ТАСС20:00
Санкции вынудили Центробанк Кубы остановить депозитные операции с долларами
ИА Красная Веснавчера в 00:23