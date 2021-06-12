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На Кубе перестанут принимать наличные доллары

Кубинские банки с 21 июня перестанут принимать наличные доллары для зачисления на счета клиентов, заявил первый зампред Центробанка Кубы Франсиско Майобре Ленсе. Власти Кубы рекомендуют туристам менять доллары на валюту, которая принимается к оплате.В источнике

С чего всё началось

Власти Кубы призвали туристов не брать с собой наличные доллары при поездке на остров

Руководство Кубы рекомендует туристам, запланировавшим поездку на остров, не брать с собой наличные доллары США, поскольку они не будут приниматься ни к оплате, ни к обмену на кубинские песо.
ТАСС20:00

Подробнее о событии

Власти Кубы призвали туристов не брать с собой наличные доллары при поездке на остров

ТАСС20:00

Туристам посоветовали не брать наличные доллары на Кубу

Российская газета01:19

Туристам и гостям Кубы напомнили о запрете на острове наличных долларов

REGNUM22:24

На Кубе перестанут принимать наличные доллары

Коммерсантъ20:31

Банки Кубы перестанут принимать наличные доллары с 21 июня

Интерфакс03:29

Центральный банк Кубы перестанет принимать доллары США

Первый Севастопольскийвчера в 03:22

Санкции вынудили Центробанк Кубы остановить депозитные операции с долларами

ИА Красная Веснавчера в 00:23
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