Кубинские банки с 21 июня перестанут принимать наличные доллары для зачисления на счета клиентов, заявил первый зампред Центробанка Кубы Франсиско Майобре Ленсе. Власти Кубы рекомендуют туристам менять доллары на валюту, которая принимается к оплате.

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С чего всё началось Власти Кубы призвали туристов не брать с собой наличные доллары при поездке на остров Руководство Кубы рекомендует туристам, запланировавшим поездку на остров, не брать с собой наличные доллары США, поскольку они не будут приниматься ни к оплате, ни к обмену на кубинские песо. ТАСС 20:00