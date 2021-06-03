Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

На Сахалине появится новый глубоководный порт

На Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) 3 июня губернатор Сахалина Валерий Лимаренко подписал соглашение с директором компании «Многофункциональный грузовой район» Алексеем Фертом о строительстве на восточном побережье островного региона нового глубоководного порта, об этом Лимаренко сообщил в своём официальном телеграм-канале.В источнике
РЖД-Партнер
Московский Комсомолец Сахалин
SakhalinMedia.ru

Подробнее о событии

Глубоководный порт построят на востоке Сахалина

Московский Комсомолец Сахалинвчера в 16:39

На деньги инвесторов на Сахалине построят новый грузовой порт

РИА Сахалин-Курилывчера в 05:02

Новый порт на Сахалине будет ориентирован на перевалку угля и нефти

РЖД-Партнервчера в 09:24

Новый грузовой многофункциональный комплекс появится на Сахалине

Комсомольская правда - Сахалинвчера в 07:11

Новый глубоководный порт появится на восточном побережье Сахалина

SakhalinMedia.ruвчера в 05:07

Новый глубоководный порт появится на востоке Сахалина

EastRussiaвчера в 11:26

На Сахалине появится новый глубоководный порт

REGNUMвчера в 04:58
Интересное

Протасевич заявил, что уважает Лукашенко

Задержанный в аэропорту Минска один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич заявил, что уважает президента Белоруссии Александр Лукашенко, хотя и раньше критиковал его.
ТАССвчера в 14:17

«4 сапога и барсук», «Круэлла» и «Папа»: какие фильмы выйдут в прокат 3 июня

3 июня большой экран представит зрителям триллер «Тихое место — 2», чудесные мультфильмы «4 сапога и барсук» и «Якари», фантастический триллер «Кольцо времени», российские ленты «Спасти нельзя оставить» и «Папа», комедии «Круэлла» и «Итальянские каникулы».
Вечерняя Москва2 июня в 03:33