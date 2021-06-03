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На Сахалине появится новый глубоководный порт

На Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) 3 июня губернатор Сахалина Валерий Лимаренко подписал соглашение с директором компании «Многофункциональный грузовой район» Алексеем Фертом о строительстве на восточном побережье островного региона нового глубоководного порта, об этом Лимаренко сообщил в своём официальном телеграм-канале.В источнике
РЖД-Партнер
Московский Комсомолец Сахалин
SakhalinMedia.ru

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