Плата за коммунальные ресурсы в Ставропольском крае с 1 июля 2021 года в среднем вырастет на 3,4%, что ниже среднероссийского показателя. Об этом в среду сообщили журналистам в региональной тарифной комиссии.

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