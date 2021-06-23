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На Ставрополье платеж по коммунальным услугам в среднем вырастет с 1 июля на 3,4%

Плата за коммунальные ресурсы в Ставропольском крае с 1 июля 2021 года в среднем вырастет на 3,4%, что ниже среднероссийского показателя. Об этом в среду сообщили журналистам в региональной тарифной комиссии.В источнике

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Плата за коммуналку в Калининградской области вырастет примерно на 3,4%

РБК Калининградвчера в 11:10

В Калининградской области объявили о повышении цен на коммуналку с 1 июля

Новый Калининград.Ruвчера в 10:53

В Калининградской области с 1 июля подорожают коммунальные услуги

КП - Калининградвчера в 09:30

В Калининградской области с 1 июля подорожают услуги ЖКХ

Русский Западвчера в 10:22

В Калининградской области повышаются тарифы на коммунальные услуги

Янтарный Крайвчера в 09:06

Тарифы на услуги ЖКХ на Ставрополье вырастут на 3,4% с 1 июля

Московский Комсомолецвчера в 05:45

С 1 июля для ставропольчан увеличатся тарифы на коммуналку

Сайт Ставрополя 1777.ruвчера в 05:32
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