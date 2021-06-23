На Ставрополье платеж по коммунальным услугам в среднем вырастет с 1 июля на 3,4%
Плата за коммунальные ресурсы в Ставропольском крае с 1 июля 2021 года в среднем вырастет на 3,4%, что ниже среднероссийского показателя. Об этом в среду сообщили журналистам в региональной тарифной комиссии.В источнике
Ранее Минобороны России сообщало, что российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а бомбардировщик Су-24М - предупредительное бомбометание по курсу эсминца Defender ВМС Великобритании, который нарушил российские территориальные воды у берегов Крыма.
Опасный ультрафиолет может быть отмечен в ближайшие дни в регионах Центрального, Южного, Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанд.
Челябинский областной суд оставил без изменение решение нижестоящей инстанции о заключении под стражу первому заместителю министра строительства и инфраструктуры региона Ивану Белавкину, обвиняемому в получении взятки (статья 290 УК РФ).
Ряд западных стран перешел все границы, пытаясь свергнуть легитимный режим в Белоруссии, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев 24 июня, выступая на IX Московской конференции по международной безопасности.