Журналист Би-би-си заявил, что британский эсминец подошел к Крыму на расстояние видимости

"Российская береговая охрана пыталась маневрировать с тем, чтобы Defender поменял курс, но военный корабль продолжил идти по признанному морскому маршруту, и мы видели берег Крыма, который находился от нас в пределах 12 миль", - говорится в опубликованном на сайте русской службы Би-би-си комментарии Била.