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На Ставрополье платеж по коммунальным услугам в среднем вырастет с 1 июля на 3,4%

Плата за коммунальные ресурсы в Ставропольском крае с 1 июля 2021 года в среднем вырастет на 3,4%, что ниже среднероссийского показателя.
ТАСС
Ежегодное плановое повышение тарифов на коммунальные ресурсы произойдёт с 1 июля.
Победа 26
В Региональной тарифной комиссии Ставропольского края напомнили, что первые платёжки с «новыми» тарифами за коммунальные ресурсы, потреблённые в июле месяце, жители получат в первых числах августа.
Своё ТВ
Тарифы на воду вырастут на 3,3 процента, на тепловую энергию — на 3,8 процента.
Победа 26

Подробнее о событии

На Ставрополье платеж по коммунальным услугам в среднем вырастет с 1 июля на 3,4%

ТАССвчера в 12:06

С 1 июля на Ставрополье повышаются тарифы на коммунальные услуги

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Тарифы на услуги ЖКХ на Ставрополье вырастут на 3,4% с 1 июля

Московский Комсомолецвчера в 05:45

На Ставрополье увеличится плата за коммунальные ресурсы на 3, 4%

АТВмедиавчера в 08:30

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