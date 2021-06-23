"Работодатель обязан отстранить от работы работника (сотрудника), выразившего отказ от проведения профилактической прививки от COVID-19 (иммунизации) при отсутствии медицинских противопоказаний", - говорится в сообщении оперштаба.
Канадский нападающий «Тампа-Бэй» Брейден Пойнт забросил шайбу в шестом матче полуфинала Кубка Стэнли против Айлендерс (2:3 ОТ, 3-3 в серии) и продлил свою голевую серию в текущем плей-офф до девяти игр.
"Российская береговая охрана пыталась маневрировать с тем, чтобы Defender поменял курс, но военный корабль продолжил идти по признанному морскому маршруту, и мы видели берег Крыма, который находился от нас в пределах 12 миль", - говорится в опубликованном на сайте русской службы Би-би-си комментарии Била.