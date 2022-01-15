С 16 января вступает в силу положение 25 статьи закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которое обязывает газеты и журналы выпускать не менее 50% тиража на украинском языке.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили в субботу по телефону диалог с Россией и ситуацию вокруг Украины, подтвердили свое намерение выступать "единым фронтом", говорится в сообщении внешнеполитической службы ЕС.
Производитель рассказал, что автобус на водороде имеет ряд преимуществ, а именно запас хода 3.5 раза больше (250 км), чем у электробуса (70 км), а также экологическую безопасность за счет полного отсутствия вредных выхлопных газов.
Национальное управление по чрезвычайным ситуациям Чили распорядилось временно закрыть пляжи из-за предупреждения об угрозе цунами в трёх регионах страны после извержения подводного вулкана у островов Тонга.