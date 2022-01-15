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На Украине 16 января вступило в силу требование выпускать печатные СМИ на госязыке

С 16 января вступает в силу положение 25 статьи закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которое обязывает газеты и журналы выпускать не менее 50% тиража на украинском языке.
ТАСС
Закон не распространяется на печатные издания на крымско-татарском и других языках коренных народов Украины, на английском или другом официальном языке ЕС.
Московский Комсомолец
Исключение сделано для региональных медиа, которые обязаны будут перейти на украинский язык с июля 2024 года.
ТАСС
Принятый Радой закон о тотальной украинизации был резко раскритикован как украинской оппозицией, так и Россией.
РИА Новости

Подробнее о событии

Власти Украины ввели государственную языковую норму с 16 января
RT на русском17:46
Закон, запрещающий только русскоязычные печатные СМИ, вступил в силу на Украине
Lenta.ru17:35
На Украине запретили печать газет и кроссвордов на русском языке
Газета.Ru16:39
На Украине 16 января вступило в силу требование выпускать печатные СМИ на госязыке
РИА Новости17:03
На Украине вступило в силу требование издавать печатные СМИ на государственном языке
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На Украине запретили издавать газеты и журналы только на русском языке
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На Украине все газеты и журналы переходят на украинский язык
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