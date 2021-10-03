Указанные цены актуальны для промышленности и бизнеса, для рядовых граждан, большинство из которых пользуются годовым тарифом, фиксированная цена составляет 6,99 гривны за кубометр без стоимости доставки.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти приложат все усилия для того, чтобы экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили вернулся на Украину, поскольку у него есть украинское гражданство.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за неделю впервые с начала пандемии превысило 6 000, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.
Польза сои и орехов для человеческого организма заключается в том, что эти продукты положительно влияют на работу нервной системы, сердца и мышц благодаря содержанию магния, сообщает ФАН со ссылкой на «Народные Новости».