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На Украине цена на газ выросла почти до $1,5 тыс

Цена за газ на Украине достигла $1447 за 1 тыс. куб. м, следует из данных украинской энергетической биржи (УЭБ).
РБК
Указанные цены актуальны для промышленности и бизнеса, для рядовых граждан, большинство из которых пользуются годовым тарифом, фиксированная цена составляет 6,99 гривны за кубометр без стоимости доставки.
РИА Новости
27 сентября «Газпром» подписал с Венгрией новый контракт на поставку газа.
Lenta.ru
Новость о сделке вызвала недовольство Украины, лишающейся транзита топлива из России в Венгрию.
РИА Новости

Подробнее о событии

Газ на Украинской энергетической бирже подорожал до 1447 долларов
Lenta.ru19:00
На Украине цена на газ выросла почти до $1,5 тыс
РБК23:11
Стоимость газа на Украинской энергетической бирже достигла 1447 долларов за тысячу кубометров
ПРАЙМ20:03
Стоимость газа на украинской бирже приблизилась к $1,5 тыс
ИА Красная Весна20:15
Цена на газ на Украине выросла почти до $1,5 тыс
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Цены на газ в Украине достигли исторического максимума
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Газ на энергетической бирже Украины подорожал до 1447 долларов
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