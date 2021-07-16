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Экономика

На Украине до копейки посчитали убытки от потери Крыма

С 2014 года убытки Украины от потери Крыма составили $135 млрд.
REGNUM
Украинская экономика потеряла из-за воссоединения Крыма с Россией 135 миллиардов долларов, заявил на пресс-конференции в пятницу старший экономист Центра экономической стратегии Дмитрий Горюнов.
РИА Новости
Исследование Центра экономической стратегии проводилось по заказу представительства президента Украины в Крыму и при поддержке Международного фонда "Возрождение".
РИА Новости
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
РИА Новости

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