REGNUMНа Украине до копейки посчитали убытки от потери КрымаС 2014 года убытки Украины от потери Крыма составили $135 млрд.REGNUMУкраинская экономика потеряла из-за воссоединения Крыма с Россией 135 миллиардов долларов, заявил на пресс-конференции в пятницу старший экономист Центра экономической стратегии Дмитрий Горюнов.РИА НовостиИсследование Центра экономической стратегии проводилось по заказу представительства президента Украины в Крыму и при поддержке Международного фонда "Возрождение".РИА НовостиУкраина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.РИА НовостиЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMИноСМИФАННовостной фронтНовый ДеньОбщественная служба новостейГазета.RuПодробнее о событииНа Украине до копейки посчитали убытки от потери КрымаREGNUMвчера в 15:47Экономист оценил потери Украины из-за присоединения Крыма к РоссииГазета.Ruвчера в 15:43Экономист Горюнов: Украина потеряла 135 миллиардов долларов после воссоединения Крыма с РоссиейРИА Новостивчера в 05:56Эксперт указал, почему Украина пытается подсчитать сумму ущерба от «ухода» КрымаФАНвчера в 13:50Экономист подсчитал потери Украины от присоединения Крыма к России в миллиарды долларовLenta.ruвчера в 11:04В Крыму жестко ответили Киеву по поводу убытков от потери полуостроваРИА Новости Крымвчера в 08:04Экономист оценил потери Украины из-за присоединения Крыма к РоссииИА Красная Веснавчера в 16:23Показать ещёОценить63Поделиться