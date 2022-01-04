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На Украине из-за отсутствия угля не работает 23 блока ТЭС и ТЭЦ

Один корпус и 23 блока украинских ТЭС и ТЭЦ общей мощностью 6,85 ГВт не работают из-за отсутствия угля.
ТАСС
Отмечается, что по состоянию на утро 4 января, общие запасы угля на складах ТЭС составляют 503,3 тысячи тонн.
РИА Новости
Премьер-министр Денис Шмыгаль в середине октября заверял, что Украина полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе.
РИА Новости
Украинская компания "Центрэнерго" в ноябре заключила контракты на поставку 1,5 миллиона тонн угля из Казахстана, Польши, США и Австралии, чтобы не допустить веерных отключений энергии.
РИА Новости

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«Укрэнерго» объявило о дефиците топлива в стране
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На Украине из-за отсутствия топлива не работает 23 блока ТЭС и ТЭЦ
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23 блока украинских ТЭС и ТЭЦ не работают из-за нехватки угля
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