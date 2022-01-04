ТАССНа Украине из-за отсутствия угля не работает 23 блока ТЭС и ТЭЦОдин корпус и 23 блока украинских ТЭС и ТЭЦ общей мощностью 6,85 ГВт не работают из-за отсутствия угля.ТАССОтмечается, что по состоянию на утро 4 января, общие запасы угля на складах ТЭС составляют 503,3 тысячи тонн.РИА НовостиПремьер-министр Денис Шмыгаль в середине октября заверял, что Украина полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе.РИА НовостиУкраинская компания "Центрэнерго" в ноябре заключила контракты на поставку 1,5 миллиона тонн угля из Казахстана, Польши, США и Австралии, чтобы не допустить веерных отключений энергии.РИА НовостиЧитать далееСвернутьЦентральная Служба НовостейЦентральная Служба НовостейLife.ruИА Красная ВеснаПодробнее о событии«Укрэнерго» объявило о дефиците топлива в странеLife.ru17:02На Украине из-за отсутствия угля не работает 23 блока ТЭС и ТЭЦТАССвчера в 12:14На Украине из-за отсутствия топлива не работает 23 блока ТЭС и ТЭЦРЕН ТВвчера в 14:1523 блока украинских ТЭС и ТЭЦ не работают из-за нехватки угляАргументы и Фактывчера в 13:15На Украине не работает 23 блока ТЭС и ТЭЦ из-за отсутствия угляЦентральная Служба Новостейвчера в 13:04Из-за дефицита угля на Украине не работают 23 блока ТЭС и ТЭЦИА Красная Веснавчера в 12:33«Укрэнерго» признала единственной причиной простоя ТЭС и ТЭЦ нехватку топливаВзгляд.ру16:55Показать ещёОценить37Поделиться