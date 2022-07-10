"Один из вопросов повестки Совета - проведение в соответствии со статьей 14 (часть Д) Регламента ГД внеочередного пленарного заседания Государственной Думы: будет рассмотрено предложение о проведении его 15 июля", - также сообщили в Госдуме.
7 июля Bloomberg со ссылкой на еврочиновников сообщил, что бюджетное подразделение Еврокомиссии блокирует выделение Украине нового кредита в размере €1,5 млрд из-за опасений по поводу финансовой надёжности Киева.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала "глубинным бойкотом" российской делегации отъезд главы британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс еще до начала министерского заседания "Двадцатки" на Бали.
Семья и друзья пропавшего на Украине бывшего морского пехотинца США Грейди Курпаси обвиняют Вашингтон в том, что они бездействуют и "недостаточно оперативно" пытаются найти его, сообщает газета The Washington Post.