Будьте в Плюсе

На Украине негативно отреагировали на решение Канады вернуть турбину «Северному потоку»

Генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон назвал решение Канады вернуть турбины «Газпрому» для «Северного потока» плохим прецедентом исключения из санкций.
RT на русском
Канада возвращает турбину, и ожидается, что «Газпром» полностью возобновит транзит газа в Германию.
News.ru
Как сообщало ИА REGNUM, решение о возврате Германии турбины Siemens для российского газопровода «Северный поток» власти Канады приняли 8 июля.
REGNUM
В июне «Газпром» сообщил о сокращении поставок газа по трубопроводу из-за того, что компания Siemens вовремя не вернула из ремонта газоперекачивающие агрегаты.
Профиль

Подробнее о событии

Минэнерго Украины осудило возвращение Канадой турбины «Северного потока»
РБК11:45
На Украине раскритиковали решение Канады вернуть турбину «Газпрому» для «Северного потока»
Lenta.ru09:03
Киев возмутился решением Канады вернуть турбину для «Северного потока»
ФАН09:19
Глава ГТС Украины назвал возврат Газпрому турбины очень плохим прецедентом
ИА Красная Весна09:07
Глава ГТС Украины Макогон возмутился решением Канады вернуть турбину для «Северного потока»
Общественная служба новостей09:27
Украина негативно восприняла решение Канады вернуть «Газпрому» турбину для «Северного потока»
РЕН ТВ08:52
На Украине негативно отреагировали на решение Канады вернуть турбину «Северному потоку»
RT на русском08:48

Интересное

TRT Haber сообщил о вспыхнувшем лесном пожаре в турецком курортном районе Бодрум

Лесной пожар вспыхнул в турецком курортном районе Бодрум. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.
Lenta.ru10:49

Министр обороны Украины Резников заявил о больших потерях и истощении ВСУ

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о многочисленных потерях и истощении армии страны.
РИА Новости10:24

Совет Госдумы рассмотрит в понедельник предложение о внеочередном заседании палаты 15 июля

"Один из вопросов повестки Совета - проведение в соответствии со статьей 14 (часть Д) Регламента ГД внеочередного пленарного заседания Государственной Думы: будет рассмотрено предложение о проведении его 15 июля", - также сообщили в Госдуме.
РИА Новости11:41

Corriere della Sera: Германия блокирует пакет помощи для Киева в размере €9 млрд

7 июля Bloomberg со ссылкой на еврочиновников сообщил, что бюджетное подразделение Еврокомиссии блокирует выделение Украине нового кредита в размере €1,5 млрд из-за опасений по поводу финансовой надёжности Киева.
RT на русском06:46

В Татарстане на Волге затонул прогулочный теплоход, 30 пассажиров спасены

В Татарстане днем 10 июля около поселка Аракчино, что близ Казани, на Волге затонул прогулочный теплоход, сообщает Центральное межрайонное следственное управление на транспорте СКР в Telegram-канале.
Lenta.ru11:40

Захарова назвала отъезд главы МИД Британии Трасс накануне G20 глубинным бойкотом России

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала "глубинным бойкотом" российской делегации отъезд главы британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс еще до начала министерского заседания "Двадцатки" на Бали.
РИА Новости10:30

Песков: в Кремле не появилось ответа на предложение заменить название должности президента

В Кремле прокомментировали инициативу представителей ЛДПР заменить название должности «президент» на «правитель». Об этом сообщает ТАСС.
Lenta.ru11:23

Минэнерго Украины осудило возвращение Канадой турбины «Северного потока»

Министерство энергетики и министерство иностранных дел Украины осудило решение властей Канады вернуть Германии отремонтированную компанией Siemens Canada турбину для «Северного потока».
РБК11:45

WP: семья пропавшего на Украине пехотинца Грейди Курпаси обвинила Вашингтон в бездействии

Семья и друзья пропавшего на Украине бывшего морского пехотинца США Грейди Курпаси обвиняют Вашингтон в том, что они бездействуют и "недостаточно оперативно" пытаются найти его, сообщает газета The Washington Post.
РИА Новости10:56

RV: ВС Украины показали, как обстреливают Донбасс из немецкой САУ PzH 2000

5 экземпляров PzH 2000 были получены в мае из Германии, а раньше из Нидерландов поступило еще 5 штук такой военной техники.
В Татарстане11:27