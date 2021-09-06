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На Украине пожаловались на отказ «Газпрома» от дополнительных транзитных мощностей

«Газпром» не бронирует дополнительные мощности для транзита газа через Украину, поэтому поставки газа из России в ЕС по украинскому маршруту будут уменьшаться, заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
Ведомости
"Несмотря на максимальную цену на газ в ЕС и недостаточные запасы газа в европейских ПХГ (подземные хранилища газа), "Газпром" не забронировал на сентябрь дополнительные транзитные мощности ", – сообщил Макогон на своей странице в Facebook.
Smotrim.ru
Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом".
Finam.Ru
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
Finam.Ru

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