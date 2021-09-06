«Газпром» не бронирует дополнительные мощности для транзита газа через Украину, поэтому поставки газа из России в ЕС по украинскому маршруту будут уменьшаться, заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
"Несмотря на максимальную цену на газ в ЕС и недостаточные запасы газа в европейских ПХГ (подземные хранилища газа), "Газпром" не забронировал на сентябрь дополнительные транзитные мощности ", – сообщил Макогон на своей странице в Facebook.
Священник Роман Степанов, призвавший в Youtube священников РПЦ раскрыть доходы и имущество, запрещен в служении за канонические проступки до определения степени его вины церковным судом, указ митрополита Чебоксарского и Чувашского Савватия (Антонова) опубликован на сайте Чувашской митрополии в понедельник.
Единовременные выплаты военнослужащим, курсантам военных училищ и сотрудникам правоохранительных органов в размере 15 тысяч рублей начнутся сегодня, 6 сентября, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Сообщается, что цены TSMC для других клиентов выросли на 15-20%, но для Apple — всего на 3%. Есть мнение, что Apple может оказывать влияние на TSMC, из-за того, что является главным клиентом тайваньского производителя.