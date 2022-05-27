Депутат Верховной рады, член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Рахманин в эфире украинского ТВ в пятницу заявил, что Украина не успевает освоить получаемые от Запада вооружения, после чего ведущая прервала беседу с политиком.