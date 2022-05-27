Депутат Верховной рады, член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Рахманин в эфире украинского ТВ в пятницу заявил, что Украина не успевает освоить получаемые от Запада вооружения, после чего ведущая прервала беседу с политиком.
Эфир телеканала «Украина 24» прервали на рекламу в ходе выступления депутата Верховной Рады, члена комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергея Рахманина после его слов о положении украинской армии.
Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину за неделю вырос до 81,3%. Об этом свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованного в пятницу.