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На Украине прервали эфир с депутатом Рахманиным после слов о бедственном положении ВСУ

Депутат Верховной рады, член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Рахманин в эфире украинского ТВ в пятницу заявил, что Украина не успевает освоить получаемые от Запада вооружения, после чего ведущая прервала беседу с политиком.
РИА Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
РИА Новости
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
РИА Новости
С 24 февраля Россия проводит военную спецоперацию на Украине.
Московский Комсомолец

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На Украине прервали эфир с депутатом, заговорившем о бедственном положении ВСУ
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На Украине прервали эфир с депутатом Рахманиным после слов о бедственном положении ВСУ
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