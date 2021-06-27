Липецкая полиция рекомендовала организаторам рок-фестиваля Fox Rock Fest на Зеленом острове, который запланирован на 26 и 27 июня, отменить его проведение или перенести мероприятие на более поздний срок из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.
Разрабатываемый ГОСТ для предприятий хлебопекарной отрасли Евразийского экономического союза может стать причиной подорожания хлеба, пишет "Коммерсант" со ссылкой на письмо Российского союза пекарей (РСП) куратору стандарта Марине Костюченко.
Мьянма рассчитывает на расширение контактов с Россией, которую рассматривает как самую дружественную страну, заявил главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы, лидер военных властей страны старший генерал Мин Аун Хлайн, находящийся с визитом в Москве.
Теплоэлектростанция в иракском городе Самарра подверглась ракетному обстрелу, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), сообщает Al Arabiya.
Глава компании Epic Games Тим Суини обвинил американскую корпорацию Google в страхе перед свободной конкуренцией, приведя в пример цифровую платформу Google Play и заблокированную на ней королевскую битву Fortnite.
Семьи в Ямало-Ненецком округе, Магаданской области и Ненецком округе могут с учетом своих доходов и стоимости жилья на рынке быстрее других жителей регионов России накопить на типовую квартиру в своих субъектах, в то время как дольше других будут копить проживающие в Крыму, Кабардино-Балкарии и Севастополе, свидетельствует исследование РИА Новости.