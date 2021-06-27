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На Украине пригрозили отбирать земельные участки у россиян

Сделки по покупке украинской земли россиянами будут отслеживаться, а участки — конфисковаться.
Известия
При выявлении фактов покупки земли, участки конфискуют в пользу государства.
Новостной фронт
В качестве проверки перед оформление сделки будут изучаться источники средств, которыми расплачивается покупатель, добавил замминистра.
Известия
В апреле Верховная рада приняла закон, отменяющий с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.
РИА Новости

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На Украине могут отбирать земельные участки у россиян

Общественная служба новостейвчера в 15:56

На Украине пригрозили отбирать земельные участки у россиян

Lenta.ruвчера в 14:40

Власти Украины предупредили, что будут отбирать землю у россиян

URA.Ruвчера в 14:55

На Украине пригрозили отбирать землю у россиян

Известиявчера в 14:51

Киев пообещал отбирать землю у россиян

Газета.Ruвчера в 16:41

Замглавы Минэкономики Украины Высоцкий: Киев будет отбирать земельные участки у россиян

РИА Новостивчера в 14:16

В Раде решили пригрозить россиянам из-за земли. Заберём, если купите

ИА Новороссиявчера в 11:09
Интересное

Полиция рекомендовала отменить из-за пандемии рок-фестиваль Fox Rock Fest под Липецком

Липецкая полиция рекомендовала организаторам рок-фестиваля Fox Rock Fest на Зеленом острове, который запланирован на 26 и 27 июня, отменить его проведение или перенести мероприятие на более поздний срок из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.
ТАСС25 июня в 09:57

Российский союз пекарей предупредил о риске подорожания хлеба из-за нового ГОСТа

Разрабатываемый ГОСТ для предприятий хлебопекарной отрасли Евразийского экономического союза может стать причиной подорожания хлеба, пишет "Коммерсант" со ссылкой на письмо Российского союза пекарей (РСП) куратору стандарта Марине Костюченко.
РИА Новости22:52

Глава военных властей Мьянмы выразил надежду на расширение контактов с Россией

Мьянма рассчитывает на расширение контактов с Россией, которую рассматривает как самую дружественную страну, заявил главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы, лидер военных властей страны старший генерал Мин Аун Хлайн, находящийся с визитом в Москве.
ТАСС25 июня в 17:29

Жители северных регионов быстрее других россиян могут накопить на жилье

Семьи в Ямало-Ненецком округе, Магаданской области и Ненецком округе могут с учетом своих доходов и стоимости жилья на рынке быстрее других жителей регионов России накопить на типовую квартиру в своих субъектах, в то время как дольше других будут копить проживающие в Крыму, Кабардино-Балкарии и Севастополе, свидетельствует исследование РИА Новости.
РИА Новости17:44

Сторонникам обязательной прививки от коронавируса COVID-19 дали услышать другую правду

Еще одним аргументом против обязательной вакцинации Шафалинов назвал отсутствие масштабных исследований, которые бы доказали, что люди, сделавшие прививку, болеют коронавирусом в более легкой форме.
Shraibikus News26 июня в 07:14