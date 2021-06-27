Жители северных регионов быстрее других россиян могут накопить на жилье

Семьи в Ямало-Ненецком округе, Магаданской области и Ненецком округе могут с учетом своих доходов и стоимости жилья на рынке быстрее других жителей регионов России накопить на типовую квартиру в своих субъектах, в то время как дольше других будут копить проживающие в Крыму, Кабардино-Балкарии и Севастополе, свидетельствует исследование РИА Новости.