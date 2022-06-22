«16 июня гражданин России Дмитрий Украинский был экстрадирован из Таиланда, несмотря на наличие двух противоречащих друг другу судебных решений Королевства Таиланд о его выдаче в США и одновременно в Россию», — приводит РИА Новости его слова.
Пропавший в Якутии самолет Ан-30 обнаружен в 70 километрах от аэродрома Оленек, троим из находившихся на борту воздушного судна людям понадобилась помощь врачей, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Двадцать первого июня в результате удара высокоточным оружием ВКС России уничтожено до 500 военнослужащих 59-й механизированной бригады ВСУ с вооружением и военной техникой, размещавшихся в цехах Николаевского судостроительного завода "Океан", — отметили в ведомстве.