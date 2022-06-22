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На Украине сообщили об аресте имущества принадлежащих гражданину России предприятий

На Украине арестовано имущество предприятий, бенефициарным владельцем которых является гражданин России.
RT на русском
Отмечается, что под арест попали корпоративные права и имущество одиннадцати юридических лиц, объекты недвижимости, транспортные средства и специальную технику на сумму более 65 миллиона гривен.
ПРАЙМ
В конце мая Служба безопасности Украины сообщила, что инициировала арест активов группы «Роснефть» в стране.
RT на русском

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На Украине сообщили об аресте имущества принадлежащих гражданину России предприятий
RT на русском07:25
На Украине арестовали имущество принадлежащих россиянину предприятий на 2,1 миллиона долларов
ПРАЙМ07:22
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