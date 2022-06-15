"Газпром" ранее в среду заявил, что останавливает эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на КС "Портовая", и с 16 июня сможет поставлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров газа в сутки.
Возможное возникновение острого дефицита товаров в отрасли из-за санкций спрогнозировали в совместном исследовании Национальное объединение производителей строительных материалов и строительной индустрии (НОПСМ) и аналитический центр промышленности стройматериалов СМПРО, пишет РБК.
Администрация президента США Джо Байдена вскоре объявит о новом пакете военной помощи Украине на $650 млн, в который войдут американские противокорабельные ракеты Harpoon, установленные на автомобилях.