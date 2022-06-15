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«Оператор ГТС Украины» заявила о готовности увеличить прокачку газа из РФ в Европу

"Газпром" может увеличить транзит газа через Украину на 82,4 миллиона кубометров в сутки, сообщил оператор газотранспортной системы (ОГТС) Украины.
ПРАЙМ
Отмечается, что ОГТСУ выставляет на продажу на аукционной платформе RBP дополнительно 15 млн куб. м газа в сутки по точке соединения «Суджа».
RT на русском
"Газпром" ранее в среду заявил, что останавливает эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на КС "Портовая", и с 16 июня сможет поставлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров газа в сутки.
ПРАЙМ
Причиной стали вынужденные остановки газотурбинных двигателей Siemens на компрессорной станции (КС) «Портовая», о которых компания заявляла во вторник и среду.
Известия

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Оператор ГТС Украины заявил о готовности увеличить объемы транзита газа через «Суджу»
РИА Новости11:12
«Оператор ГТС Украины» заявила о готовности увеличить прокачку газа из РФ в Европу
ТАСС11:38
«Оператор ГТС Украины»: объемы транзита газа через станцию «Суджа» можно увеличить при обращении Газпрома
Радио Sputnik11:20
Оператор ГТС Украины выразил готовность увеличить транзит через «Суджу» из-за сокращения объемов через «Северный поток»
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На Украине готовы увеличить транзит газа через ГИС «Суджа»
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На Украине заявили о возможности «Газпрома» увеличить транзит через украинскую территорию
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