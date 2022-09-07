РИА НовостиНа ВЭФ подписали более 150 соглашений на общую сумму один триллион 529,8 миллиарда рублейБолее 150 соглашений на общую сумму 1 триллион 529,8 миллиарда рублей подписано на Восточном экономическом форуме-2022.Lenta.ruДеловая программа форума включает два дня.РИА НовостиВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.РИА НовостиРИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.РИА НовостиЧитать далееСвернутьАргументы и ФактыАргументы и ФактыПрофильПодробнее о событииНазвана сумма сделок на Восточном экономическом форумеОбщественная служба новостей23:49На ВЭФ-2022 подписали более 150 соглашений на общую сумму в полтора триллиона рублейLenta.ru23:15На ВЭФ подписали более 150 соглашений на общую сумму один триллион 529,8 миллиарда рублейРИА Новости22:02За первые два дня работы ВЭФ подписано 155 соглашений на 1,5 трлн рублейАргументы и Факты22:17На ВЭФ подписали договора на сумму более 1,5 триллиона рублейNVL22:17Соглашения более чем на 1,5 триллиона рублей подписали на ВЭФПрофиль23:01Показать ещёОценить4Поделиться