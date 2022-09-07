Будьте в Плюсе

На ВЭФ подписали более 150 соглашений на общую сумму один триллион 529,8 миллиарда рублей

Более 150 соглашений на общую сумму 1 триллион 529,8 миллиарда рублей подписано на Восточном экономическом форуме-2022.
Lenta.ru
Деловая программа форума включает два дня.
РИА Новости
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.
РИА Новости
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
РИА Новости

Подробнее о событии

Названа сумма сделок на Восточном экономическом форуме
Общественная служба новостей23:49
На ВЭФ-2022 подписали более 150 соглашений на общую сумму в полтора триллиона рублей
Lenta.ru23:15
На ВЭФ подписали более 150 соглашений на общую сумму один триллион 529,8 миллиарда рублей
РИА Новости22:02
За первые два дня работы ВЭФ подписано 155 соглашений на 1,5 трлн рублей
Аргументы и Факты22:17
На ВЭФ подписали договора на сумму более 1,5 триллиона рублей
NVL22:17
Соглашения более чем на 1,5 триллиона рублей подписали на ВЭФ
Профиль23:01

Интересное

Спасатели эвакуировали тела 9 погибших туристов и гида с Ключевского вулкана

Эвакуация тел погибших туристов и гида со склона Ключевской сопки на Камчатке завершена, сообщает в среду пресс-служба краевого правительства.
ТАСС23:42

Вице-премьер Мантуров сообщил о продлении параллельного импорта на 2023 год

Решение о продлении механизма параллельного импорта на следующий год есть, но говорить о его дальнейшем продлении пока рано.
РБК23:46

Постпред при ООН Небензя заявил о срыве продуктовой сделки в отношении экспорта из России

Постоянный представитель РФ при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя заявил о срыве продуктовой сделки в вопросе поставок из России.
Lenta.ru23:42

TAC: США ведут «подлую» политику на Украине, направленную на борьбу с РФ

Бывший советник министра обороны при президенте Трампе полковник Дуглас Макгрегор утверждает, что США ведут политику на Украине, направленную на борьбу с Российской Федерацией.
Газета.Ru23:21

ВС РФ отражают попытки прорыва ВСУ к дороге Чугуев — Изюм под Балаклеей

Противник пытается взять под контроль автомобильные дороги, однако атаки на данный момент были отбиты российскими военными.
Военное дело22:22

ОАК и «Аэрофлот» подписали соглашение о поставке 339 самолетов российского производства

Согласно договоренностям, в 2023 году компания получит первые два Superjet-New, а начиная с 2024 года планируется поставка первых шести самолетов МС-21 и первых семи самолетов Ту-214.
РИА Новости21:05

Никас Сафронов заявил, что назначение Гузеевой ведущей «Голос.60+» повысит рейтинги шоу

Народный художник России Никас Сафронов рассказал о плюсах назначения актрисы Ларисы Гузеевой ведущей телешоу «Голос», пишет портал Prozvezd.
iReactorвчера в 03:45

Манижа сыграла свадьбу с режиссером Ладо Кватания в России

Избранником певицы стал режиссер Ладо Кватания. Об их романе стало известно, когда артистка еще ездила на «Евровидение».
Телепрограммавчера в 14:01

Исполнительница Светлана Лобода заявила, что будет петь на украинском языке

Исполнительница Светлана Лобода сообщила, что будет петь на родном украинском языке.
NVL23:24

Politico: Венгрия попросила ЕС снять санкции с бизнесменов Усманова, Авена и Рашникова

Венгрия попросила Евросоюз снять санкции с российских бизнесменов Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова, сообщает Politico со ссылкой на анонимных дипломатов.
РИА Новости19:44