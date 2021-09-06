Соглашения на общую сумму 3,6 трлн рублей подписаны на VI Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщил на конференции по итогам форума вице-премьер - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
На днях Лун Лехао (Long Lehao), китайский космический инженер и главный конструктор ракет семейства "Великий поход", заявил, что Китайское национальное космическое управление (CNSA) может перепрофилировать уже существующую ракету "Чанчжэн-5" для высадки астронавтов на Луну.
Суд арестовал на два месяца двух подозреваемых в совершении диверсии на газопроводе в Крыму и подозреваемого в пособничестве данному преступлению, сообщила журналистам в понедельник представитель Киевского районного суда Симферополя.
«Группа ГАЗ» в рамках международной выставки Comtrans 2021 представила компактный городской фургон «Соболь NN», предназначенный в первую очередь для быстро растущего сегмента служб доставки и интернет-торговли.