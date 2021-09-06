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На ВЭФ подписали соглашения на общую сумму 3,6 трлн рублей

Соглашения на общую сумму 3,6 трлн рублей были подписаны на VI Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
RT на русском
По словам Трутнева, работа на Дальнем Востоке, как и раньше, будет направлена на привлечение и российских, и зарубежных инвестиций.
Ведомости
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходил 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
РИА Новости
Темой форума в этом году стали «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире».
РБК

С чего всё началось

На ВЭФ подписали соглашения на общую сумму 3,6 трлн рублей
Соглашения на общую сумму 3,6 трлн рублей подписаны на VI Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщил на конференции по итогам форума вице-премьер - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
ТАСС06:32

Подробнее о событии

На ВЭФ подписали соглашений на общую сумму 3,6 трлн рублей
Национальная служба новостей06:38
Дальний Восток привлек 3,6 трлн рублей инвестиций
Российская газета12:19
На ВЭФ заключили соглашения на 3,6 трлн рублей
Коммерсантъ07:17
В рамках ВЭФ были заключены соглашения больше чем на 3,5 трлн рублей
BFM.ru14:51
На ВЭФ подписали соглашения на 3,6 трлн рублей
REGNUM07:33
На ВЭФ подписали соглашения на общую сумму 3,6 трлн рублей
ТАСС06:32
Общая сумма подписанных на ВЭФ соглашений составила 3,6 трлн рублей
RT на русском06:20

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